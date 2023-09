La fregatura delle auto elettriche secondo Castellucci

La fregatura delle auto elettriche secondo Fabio Castellucci, un ingegnere che spopola in rete con discutibili teorie. Altri due lettori ci chiedono un commento. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it La fregatura delle auto elettriche, teoria che spopola al bar del mio paese: come replico? “Sono possessore di una MG4 di cui sono molto felice, ci sono arrivato dopo 2 anni di auto ibrida (Yaris 4°serie), e anni di auto benzina e gasolio. Da che mi sono convinto a passare all’elettrico ho letto, visto, documentato su pro e contro e resto sempre più convinto della scelta fatta. Mi trovo, nel mio paesino di 1.000 abitanti, a parlare con persone che mi chiedono lumi sulla scelta fatta e analizzano insieme a me il loro usare l’auto e l’eventualità del passaggio. Ma anche persone che, dopo aver visionato video, parlato al bar, consultato forum sono sempre più convinti della ‘fregatura delle auto elettriche‘. Documentandomi anche tramite video (vedi un’intervista all’ing. Fabio Castellucci sui vari aspetti della transizione all’elettrico. Vengono spiegate la conversione dell’energia (confronto benzina-.elettrico), la questione dell’inquinamento (locale-globale) e sicurezza (incendi), la disponibilità delle colonnine. In contrasto con l’intervista a Nicola Armaroli dove risponde botta su botta ai negazionisti a tutti i costi…“ Ciro Cunato La fregatura delle auto elettriche: il video è finito ovunque, i miei colleghi chi li convince?

“G uido una Volkswagen ID.3 e mi trovo abbastanza bene. Oggi mi è arrivato sul gruppo di lavoro un video che non riesco ad inviarvi per via delle dimensioni e per la mia scarsa capacità informatica. Comunque lo trovate su TikTok, il protagonista è un ingegnere di nome Fabio Castellucci. Nel video in sintesi asserisce che il rendimento complessivo delle auto elettriche è più basso delle termiche, se si parte dall’inizio della produzione dell’energia. Il problema è che il video è finito un po’ ovunque e considerate che io sono l’unico di 300 autisti che guida un’elettrica. Vorrei una mano per smentirlo davanti ai colleghi e far capire loro come stanno le cose. Grazie per tutti i contenuti video che posta Paolo Mariano “ . Biagio.

Questo video è l’antidoto contro chi le spara grosse