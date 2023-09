Una ricarica in garage? “Costa 80 mila euro”

Una ricarica in garage? Può costare anche 80 mila euro, secondo un articolo pubblicato sul quotidiano Il Tempo. La campagna di denigrazione continua…

Parlare male dell’elettrico? Ormai è uno sport nazionale

Parlar male dell’auto elettrica sta diventando uno sport nazionale, in tv, sul web e sulla carta stampata. Con le reti Mediaset in prima fila nel dipingere il passaggio ai veicoli a batteria come un colossale fallimento, nonostante la stessa azienda si stia dotando di una bella flotta elettrica. Su YouTube, poi, abbondano i personaggi che hanno fatto del parlar male delle EV un vezzo ricorrente, come l’ineffabile Roberto Parodi. Ma gli argomenti utilizzati, purtroppo, non sempre sono così convincenti. Ci viene segnalato appunto l’articolo uscito su Il Tempo a firma di Edoardo Romagnoli (qui sopra), annunciato come l’analisi della situazione. Gli argomenti sono i soliti, alcuni anche fondati, tipo che le auto elettriche costano troppo. E poi che abbiamo a che fare con la solita concorrenza sleale della Cina.

Come la metti una ricarica da 50 kW e più in garage?

Qui il nostro Paolo Mariano smonta gli attacchi all’auto elettrica dello Youtuber Roberto Parodi

Ma che il giornalista del tempo non mastichi molto bene l’argomento lo si capisce da un passaggio sulla ricarica. Con parole che scoraggerebbero chiunque stia anche solo immaginando di considerare l’acquisto di un’elettrica: “I fortunati che possono ricaricare in garage si scontrano con i costi degli impianti: si va dai 3.500 euro di una wall-box agli oltre 80 mila euro degli impianti con ricarica ultra-fast“. Ora, già il prezzo di 3.500 euro per una wall-box è decisamente esagerato. Ma come si possa poi immaginare di attrezzare un garage con una ricarica ultra fast, con tutto il back-up che ne consegue, è un mistero che il collega ci dovrebbe spiegare. Stiamo parlando di almeno 50 kW di potenza, con una complessità notevole, come spiega bene in questa scheda l’autorità pubblica Arera. Ma che importa? Conta parlar male, colpire il popolino compiaciuto con titoli tipo “i veicoli puliti per ora sono un flop“. Evviva…