I dazi sulle elettriche cinesi forse già da luglio

I dazi sulle elettriche cinesi potrebbero arrivare già da luglio. Prima mossa: dal 7 marzo la Commissione UE avvia la registrazione doganale delle importazioni.

I dazi sulle elettriche cinesi: la UE accelera

Bruxelles non molla l’osso, nella convinzione che le EV cinesi costituiscano concorrenza sleale nei confronti delle marche europee, per le condizioni in cui vengono prodotte. Il dossier era stato aperto a ottobre, sulla base del presupposto che il made in Cina sia sovvenzionato con denaro pubblico.

In un documento messo in rete martedì 5 marzo la Commissione fa sapere di avere già raccolto prove per sostenere l’accusa. E che le vendite di veicoli elettrici cinesi nell’Unione sono aumentate di un altro 14% su base annua da quando l’indagine è stata formalmente avviata. Ergo: è previsto che l’indagine si concluda entro novembre, ma i commissari hanno il potere di far partire i dazi in maniera provvisoria già da luglio. In una misura che dovrà essere decisa nelle prossime settimane.

La prima reazione è arrivata dalla Camera di Commercio Cinese presso la UE, che si è detta delusa dalla mossa. Sostenendo che l’aumento delle importazioni riflette solo la crescente domanda europea di veicoli elettrici.

“Aziende sovvenzionate dal governo di Pechino”

Nel documento, firmato dalla presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen, le accuse sono esplicite. Si parla di “circostanze critiche in cui il pregiudizio, difficile da riparare, è causato da importazioni massicce di un prodotto sovvenzionato in un periodo relativamente breve.

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti che tendono a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica Popolare di Cina sono oggetto di sovvenzioni. Consistenti, tra l’altro, in: 1) trasferimento diretto di fondi e potenziali trasferimenti diretti di fondi o passività. 2) entrate pubbliche a cui si è rinunciato o che non sono state riscosse. 3) fornitura pubblica di beni o servizi a un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato“.

Un quadro che fa ritenere che i brand cinesi non operino in regime di mercato. Ma con un sostegno governativo che mira ad agire sui prezzi per dare una spallata al mercato europeo.

MG4, l’elettrica cinese dei record: la VIDEO-PROVA

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–