Fat bike elettrica: nuove Verve Pantera e Nilox X9

Verve presenta Pantera, una fat bike elettrica con assistenza a doppio sensore per una pedalata sempre più fluida. Nilox risponde con la X9 pieghevole.

Verve è un brand di moto con uno stile ben definito: poche carene e linee classiche che richiamano la seconda metà del secolo scorso. Ruote grosse e tassellate, seduta ampia, posizione di guida piuttosto alta e schiena dritta. Adesso prendete questi elementi e inseriteli in una eBike, avrete così davanti Pantera. Si tratta infatti di una fat eBike che l’azienda milanese è pronta a lanciare sul mercato dopo tanto lavoro (e qualche rallentamento).

Fat eBike versatile

Le intenzioni di Verve sono quelle di offrire un mezzo versatile che permetta di districarsi nel traffico cittadino con estrema facilità. Oltre alla possibilità di godersi piacevoli gite fuori porta senza produrre emissioni. Quindi un telaio “piccolo” unito a ruote grosse e tassellate. Un design minimal ma con diverse trovate molto moderne.

Innanzitutto la fat bike elettrica Pantera è una delle prime bici elettriche ad avere due sensori di pedalata assistita. E cioè un sensore di cadenza e un sensore di coppia. L’utilizzo di entrambi – sostiene il produttore – permette di ottenere un’esperienza di guida molto piacevole, oltre ad eliminare il fastidioso ritardo dell’assistenza quando si inizia la pedalata. Con il sensore di cadenza, la Pantera promette una guida rilassata e priva di sforzo mentre con quello di coppia si ha un feeling più naturale.

Il contro di una eBike di questo genere, come già osservato con i competitor di Bad Bike oppure Eleglide, sta tutto nel peso di 27 kg senza batteria. La struttura solida e dalle dimensioni maggiorate comporta un aumento di peso e la batteria porta il tutto oltre i 30 kg. Batteria che si può scegliere in due versioni: Samsung da 500 o 840 Wh. La seconda garantisce fino a 110 km di autonomia dichiarata con una singola ricarica.

Doppio sensore e display multifunzione

A bordo troviamo un display multifunzione con porta USB che permette di gestire le varie modalità di guida. Non mancano cambio a cassetta Shimano a 8 marce, telaio in alluminio, cerchi in magnesio a cinque razze in stile vintage, faro anteriore Full LED da 5″ e 3/4, luce di stop a LED posteriore, sospensioni anteriori regolabili e pneumatici Fat da 20″×4″. La Verve Pantera è disponibile in tre diverse colorazioni e può essere acquistata direttamente sul sito web dell’azienda ad un prezzo di partenza di 2.199 euro.

Nilox fat eBike X9

Sulla stessa lunghezza d’onda è la nuova eBike Nilox X9. Sospensioni anteriori, telaio in alluminio e cerchi a razze su gomme fat da 20″ x 4”. Cuore del nuovo modello è la batteria rimovibile da 36 V – 13 Ah, che permette di percorrere in modalità assistita fino a 70 km e può essere ricaricata in solo 6 ore. Dotata di doppio freno a disco, cambio Shimano a sei velocità e motore brushless High Speed da 36V – 250W.

Nilox X9 si presenta con un telaio comfort in alluminio a scavallo basso per aiutare il bilanciamento del peso durante l’utilizzo. Il display LCD consente di scegliere tra cinque modalità di guida, le luci sono a Led. Punto di forza della Nilox X9, secondo l’azienda, è la maneggevolezza e nonostante si tratti di un modello full-size, la bici è pieghevole e relativamente compatta. Il prezzo è intorno ai 1.400 euro.



