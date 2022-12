La nostra prova: l’E-bike ruote fat Eleglide Tankroll. Diverte e versatile

E-bike ruote fat: Eleglide Tankroll mi ha regalato divertimento su tutti i campi e con un prezzo accessibile a tutti. All’interno dell’articolo anche un buono sconto di 50 euro.

Primo passo: il montaggio fai da te

Partiamo col dire che non avevo mai assemblato una e-bike in vita mia. Anzi possiamo dire che non ho montato mai niente all’infuori dei mattoncini danesi e di qualche mobile svedese. Il bricolage non è il mio pane insomma. Eppure sono stato in grado (con i miei tempi) di montare la bici che arriva, spedita direttamente a casa, senza ruota anteriore, luci, manubrio e parafango. Dovrete agganciare anche la pinza del freno e il copri deragliatore. Ma se ce l’ho fatta io possono farcela davvero tutti e tutte.

Le istruzioni sono anche in italiano e tutti gli strumenti necessari vengono forniti da Eleglide. Avrete brugole di diverse grandezze e cacciaviti utili pure per la manutenzione regolare. Sono certo che mani esperte se la caverebbero in un’oretta di lavoro. Girando attorno alla Tankroll per assemblare i pezzi ho potuto apprezzare la robustezza dei materiali e anche la bellezza della scocca di metallo satinato.

E-bike ruote fat Eleglide: 31 kg di sostanza

Diciamocelo subito: Tankroll non è leggera, pesa infatti 31 kg. Quando vi arriva a casa, lo scatolone pesa 38 kg: bisogna essere preparati a maneggiarlo. Però parliamo di una fat bike destinata a utenti avventurosi o semplicemente in cerca di un veicolo resistente e adatto a qualsiasi tipo di strada. Ma soprattutto adatto a un giro fuori strada, per i sentieri e nei boschi. Se le vostre necessità sono esclusivamente cittadine la scegliete soltanto se siete amanti del genere.

Io che abito nella provincia marchigiana, tra paesi in saliscendi e fuori strada a portata di mano, me la sono goduta. E la sceglierei come mezzo di trasporto per tutti i giorni.

Il motore è una bella bestia: offre una potenza massima di 740W e 57 Nm di coppia; la velocità è sempre fissata a 25 km/h mentre l’autonomia si spinge fino ai 65/70 Km in base all’utilizzo e alla modalità. Un dato che mi sento di confermare, nonostante il mio ricorso all’aiuto elettrico sia stato abbastanza sfacciato. In questo caso, 50 km li fate lo stesso.

Eleglide Tankroll: le dotazioni

I livelli di pedalata assistita sono 5, compresa quella che fa andare a spinta la bici mantenendo i 6 km/h. Una trovata geniale per chi come me non è affatto un ciclista e non lo è mai stato. Per quanto riguarda il cambio è Shimano a 7 velocità. Il display LCD è bello grande da 2.4″, e permette di visualizzare più parametri (velocità, autonomia, modalità in uso, livello di assistenza e così via). Anche qui abbiamo la modalità Push per spingere senza sforzo. Con i freni parliamo di un doppio disco ed un faretto LED per illuminare la strada. A questi si aggiungono i parafanghi per proteggere le ruote.

Gli pneumatici sono una vera meraviglia: larghi 26×4″ in modo da poter affrontare anche le strade più impervie senza danni. Lo stesso vale per la sospensione anteriore con blocco: basta sbloccarla sui terreni più accidentati per una guida confortevole. La batteria è removibile così da poterla caricare in garage, ma pure a casa di chi andrete a trovare, stupendoli di non vedervi arrivare in macchina ma con un caschetto in mano. Il peso che potrete caricare è di 120 kg e vi assicuro che la e-bike ruote fat Eleglide Tankroll ce la fa. Per quanto riguarda l’altezza è adatta per persone dai 165 ai 200 cm. La misura è unica.

Eleglide Tankroll a 1.199,99 euro, ma avete lo sconto

Detto questo il prezzo di Tankroll Eleglide è 1.199,99 euro sul sito ufficiale.

Le offerte ci sono sempre, comunque con questo codice 6C101Z294DBH avrete diritto a 50 euro di sconto. La consegna avviene con corriere Brt nel giro di una settimana dall’acquisto visto che i magazzini sono in Europa. Per quanto riguarda il supporto tecnico Eleglide assicura manutenzione post vendita in tutta Europa. Per maggiori informazioni andate su eleglide.com dove troverete una bella gamma di e-bike e monopattini.

