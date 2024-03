Elettrica o termica? Non c’è partita (…con Tesla Model 3)

Elettrica o termica? Non c’è partita, scrive Davide che porta come esempio il bilancio del suo primo mese in Tesla Model 3 Long Range. E conclude che l’elettrica vince a mani basse.

di Davide da Ruda

“S ono un felicissimo neo possessore di una Tesla Model 3 long range. Leggo con interesse tutte le critiche che vengono mosse verso la mobilità elettrica (consumi, autonomia, costi di ricarica, frequenza colonnine, ecc) e vorrei portare il mio esempio che penso possa fare un po’ di chiarezza per la stragrande maggioranza dei dubbiosi o perplessi..

Ho ritirato il veicolo il 12 febbraio (oggi che scrivo e’ il 14 marzo) e in un mese ho percorso oltre 4.500 km, la maggior parte in autostrada (condizione peggiore per i veicoli elettrici) con un consumo medio (siamo ancora in inverno) di 142 W/km (direi un ottimo consumo) come si vede dalle foto allegata sulla statistica Totale

Il primo lungo viaggio (1.484 km) in autostrada: una bella sorpresa

Finalmente in questi due giorni ho avuto la possibilità di fare un viaggio lungo per lavoro (Viaggio A sulla stessa foto), 1.484 km di sola autostrada. Il consumo e’ addirittura sceso a 137 Wh/km, grazie alle temperature più miti. Premetto che ho sempre caricato ai Supercharger per avere una stima precisa dei costi ed equiparare ad un viaggio identico in autostrada.

A tal proposito allego la foto della mia app Tesla dove si vede la cronologia delle spese, per un totale di € 80,62. Facendo un veloce calcolo si ottiene una media di € 5,4 centesimi a chilometro!!

Il confronto con il diesel? Ai Supercharger ho speso meno della metà

Premessa, sono partito con la batteria caricata a casa al 100% ma sono arrivato anche con oltre il 30% di batteria, per cui per comodità escludo il costo di ricarica casalinga in quanto compensato dall’extra carica fatta all’ultimo Supercharger.

Volendo fare una comparazione con un auto diesel, per un viaggio simile (e con auto di costo simile) avrei consumato circa 100 litri di gasolio, considerando un prezzo medio in autostrada di almeno € 1,9/litro parliamo di 190 euro di gasolio: oltre il doppio.

Le ricariche? Nel tempo di un caffe?

Altri dubbi? I Supercharger sono tutti appena fuori dai caselli delle autostrade e sempre posizionati presso centri commerciali o outlet, per cui ho sempre fatto dei brevi “pit stop” per caffe’ o panino, visita al bagno e ripartenza. Più o meno lo stesso tempo che si perde in autogrill, anche perché quando si fa il pieno bisogna restare presso l’auto mentre con le elettriche la si lascia in carica e si va via.

A questo punto resta il dubbio.. ma quale auto elettrica? Ovviamente Tesla, perché? I Supercharger … avrei potuto fermarmi alle colonnine Free To X in autostrada, ma con qualunque operatore avrei pagato quasi il doppio. Eventualmente Ionity puo’ essere una valida alternativa, ma ci sono ancora poche colonnine.

L’unico modo per far abbassare i prezzi delle ricariche è andare dove costano meno, così tutti i vari Enel X, Be Charge, Shell dovranno abbassare i propri prezzi e allinearli ai Supercharger (attualmente 0,46 €/Kw) per restare competitivi, come per tutti gli altri prodotti. „