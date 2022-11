Tesla apre i Supercharger a terzi anche in Italia. Il via dal 16 novembre con un Progetto Pilota che include per ora 20 stazioni e 174 singoli caricatori.

Tesla apre i Supercharger: in Italia per ora sono 20

Questi venti Supercharger sono ora accessibili ai conducenti di veicoli elettrici non Tesla tramite l’app della marca americana. Il Progetto Pilota introduce anche un modello di abbonamento, con cui i clienti non Tesla possono versare una quota mensile nell’app per accedere a prezzi al kWh inferiori. Esattamente come avviene per i proprietari di Tesla e come del resto fanno i principali network di ricarica, come Enel X Way e Be Charge. I non abbonati avranno accesso, ma a un prezzo al kWh più elevato. Le tariffe variano in base al sito e si possono visualizzare i prezzi di ricarica nell’app Tesla. I conducenti Tesla possono continuare a utilizzare queste stazioni come hanno sempre fatto. E l’azienda fa sapere che “monitererà attentamente ogni sito per scongiurare congestioni, e ascolterà i clienti circa le loro esperienze”.

Tariffe più basse fuori dagli orari di punta (16-20): 0,60 invece di 0,67

Altra novità sulle ricariche Tesla: dal mese scorso l’azienda ha iniziato ad applicare presso Supercharger selezionati tariffe scontate durante i momenti “off-peak” della giornata. Ovvero fuori dagli orari di punta, tra le 22 e le 6 del mattino. Nei giorni scorsi questa iniziativa è stata aggiornata in questo modo:

La tariffa off-peak è ora espansa a tutte le stazioni Supercharger in Italia, incluse stazioni aperte a veicoli non-Tesla In seguito alla recente diminuzione dei costi dell’energia , il periodo di off-peak fuori dagli orari di punta è ora espanso a 20 ore al giorno La tariffa on-peak , ovvero negli orari di punta, si applica solo tra le 16 e le 20, quando la richiesta dalla rete è più alta In Italia, in media, le tariffe off-peak e on-peak costeranno rispettivamente 0,60€ al kWh e 0,67€ al kWh



