Anno: 09/2020 km:39.000

Città: Pisa

Prezzo: 35.000 euro

Vorrei vendere la mia Tesla Model 3 Long Range AWD colore Bianco Perlato. Immatricolata il 25 Settembre 2020, ha percorso 39.000 km. La batteria e i motori sono in garanzia fino al 2028.

Il prezzo è di 35.000 euro e l’auto è visibile nella provincia di Pisa.

Sia gli interni che gli esterni sono in ottime condizioni e come optional ha il baule elettroattuato installato aftermarket che funziona benissimo (sia da App che da Pad). All’acquirente regalerò anche Kit di luci a filamento led per gli interni (le ho acquistate e non le ho installate).

L’ho caricata sempre a casa o colonnine in AC (quindi massimo 11kwh), mantenendo sempre la batteria tra il 20 e l’80 percento di carica. Mai fatti viaggi lunghi.

L’autonomia non è cambiata in modo apprezzabile rispetto al nuovo e, in ogni caso, ci sono ancora 5 anni di garanzia sulle batterie e sui motori. Utilizzo l’app Tessie, quindi è tutto dimostrabile.

La macchina è fantastica e la vendo solo perché ho deciso di comprare la Model Y.