eD 32 c-ultra: gommone da 50 nodi e 30 miglia di autonomia

Con il lancio di eD 32 c-ultra è sempre più primavera per i gommoni elettrici. Nei giorni scorsi abbiamo presentato Zer di VSR (leggi qui) ora è il turno di questo RIB. Ecco i numeri: velocità massima fino a 50 nodi, autonomia 30 miglia e ricarica rapida di 40 minuti fino all’80% della capacità.

Questa nuova creatura aquatica è il parto, visto che è stata progettata e costruita in nove mesi, degli innovatori di eD-TEC, avevamo scritto di loro qui, in sinergia con altri produttori tenuti ancora nascosti.

Michael Jost, ex Volkswagen, dietro eD 32 c-ultra che fa 30 nodi di crociera

Sappiamo però dell’intervento di un nome noto del settore: Sven Akermann e soprattutto quando si parla di eD-Tech si parla di Michael Jost. Nome noto: l’ex Chief Strategy Officer del Gruppo Volkswagen, che dopo la sfida su strada si è tuffato sulla nautica.

Riepiloghiamo i dati più importanti: lunghezza 9,5 metri, larghezza 3,2 e 0,84 di pescaggio. Siamo a 30 nodi con la velocità di crociera e massima 50, autonomia fino a 30 miglia e ricarica rapida di 40 minuti fino all’80% della capacità.

Batteria da 100 kWh ma si lavora ai 140

Il primo scafo è prodotto è dotato di più di 100kWh di batterie e un motore con potenza di picco da 400 kW. Ma si sta lavorando ad un pacco che “arriverà fino a 140kWh di batterie per un’autonomia ancora maggiore – si legge in una nota dell’azienda – e operativo e che dovrebbe essere disponibile nella seconda metà del 2024“.

Vediamo la ricarica che oltre da 22 kW offre quella CC da 150 kW che “può portare le batterie all’80% di carica in soli 40 minuti, rendendolo adatto come tender per superyacht“. Lo scafo, la prima unità è in fase di completamento in Germania, si basa su un design Akermann, modificato nella sezione di poppa ed è pronto per il foil.

Numerose le opzioni per questo battello che offre ampio spazio per la socialità. Ne citiamo una: pannelli solari sull’hardtop utili per alimentare il sistema di bordo.

Viene presentato con ampia versatilità ovvero come tender per superyacht e per il mercato del diporto. Quando sul mercato? “Verrà consegnato all’inizio dell’estate di quest’anno“.

