Ecco Definition CE 04, il nuovo scooter Bmw full electric

Eccolo, finalmente, il nuovo scooter Bmw elettrico. Si chiama Definition CE 04 e punta a sostituire lo scooterone C Evolution di Bmw Motorrad, ormai datato (2014) e ora al termine della sua più che onorata carriera. L’azienda di Monaco ha diffuso foto e filmati del nuovo due ruote elettrico per la mobilità urbana smart, precisando che si tratta di un prototipo “quasi di serie”.

BMW Motorrad Definition CE 04 è stato presentato l’altroieri al #NEXTGen 2020. Bmw Goup lo definisce «Il collegamento tra il mondo analogico e digitale dell’utente, un mezzo di trasporto, ma anche un mezzo di comunicazione per il pendolare urbano». Con la sua trazione elettrica, un design innovativo e soluzioni di connettività innovative, «si propone di ridefinire il segmento degli scooter». Verrà abbinato a una corrispondente attrezzatura intelligente per motociclisti.

Nuovo Bmw, prototipo “quasi di serie”

Mentre il BMW Motorrad Concept Link presentato nel 2017 sembrava ancora una visione lontana dal futuro, il Definition CE 04 nel 2020 trasferisce il design radicale del primo nella logica della produzione di seri.

Alcune soluzioni tecniche come i pacchetti energetici piatti nel sottopavimento e la trasmissione compatta «ci consentono di creare un design altamente distintivo che definisce una nuova estetica urbana» dice Alexander Buckan, responsabile del design dei veicoli BMW Motorrad.

Batteria nel sottoscocca, i vantaggi

Il corpo del veicolo è allungato e basso e la parte anteriore si alza diagonalmente. I bordi della carrozzeria sono nettamente definiti e richiamano un ambiente urbano moderno. La batteria nel sottoscocca abbassa il baricentro aumentando la manovrabilità e la tenuta di strada. Inoltre dà la possibilità di offririe un nuovo vano di carico illuminato e accessbile lateralmente per facilitare il ricovero del casco.

Nuovo Bmw, quel che serve in città

Trasmissione e sistema di accumulo di energia sono stati pensati per soddisfare le esigenze dell’utente reale: il gruppo target urbano percorre principalmente brevi distanze di circa 12 km al giorno. Il comfort a lunga distanza è quindi meno importante dell’ergonomia variabile e della facile accessibilità. Il sedile a panchina è “flottante” e permette di salire comodamente sul veicolo anche da dietro. Offre inoltre una migliore ergonomia per i singoli, indipendentemente dalla lunghezza e dall’altezza delle gambe.

La connettività è garantita sia dal veicolo in sè, sia da equipaggiamenti speciali per i guidatori. Il pilota è connesso attraverso il suo smartphone te anche col display da 10,25 pollici, il più grande nel segmento degli scooter.

La connettività comincia col Parka

L’equipaggiamento del pilota offre la protezione e al contempo comunicazione con il mondo esterno.

Il cuore è un parka dal taglio casual adatto per l’uso quotidiano. E’ dotato di guide luminose integrate nelle maniche e nel cappuccio che assicurano una maggiore visibilità nel traffico. Possono essere accese e cambiate di colore tramite sensori nella manica. La tasca interna del parka ha un campo di ricarica induttivo per lo smartphone.

BMW Motorrad è stato il primo produttore in assoluto nel segmento premium a lanciare il veicolo di serie C Evolution nel 2014. Il primo prototipo fu presentato nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra e ripreso quasi integralmente nella successiva produzione di serie. Questo Definition CE 04 potrebbe seguire lo stesso percorso.

