E-bike come vuoi: Thok vende il telaio Dream kit

E-bike come vuoi, Thok ha l’idea: partendo da un telaio di alta qualità. Thok che mette in vendita Dream kit.

Si tratta del primo frame kit della casa di Alba (Cuneo), uno dei più completi, tra i pochi attualmente esistenti, del mercato e-bike. Due le configurazioni di telaio, ovvero TK01 e MIG di cui abbiamo parlato su Vaielettrico.

Questi telai sono dotati di sospensioni Öhlins, motore e sistema Shimano EP8, componenti d’eccellenza ed una serie di esclusivi accessori e personalizzazioni che si possono scegliere sul sito Thok o nei punti vendita autorizzati. Le spese di assemblaggio di telaio e componenti presso i Dream Builder sono totalmente a carico di Thok .

E-bike come vuoi: Thok ci pensa

“Dedicato a tutti coloro che aspirano ad avere una e-MTB super esclusiva, un pezzo veramente unico, ma con tutta l’affidabilità e la tecnicità in stile “performance first” tipica di Thok ”, fanno sapere dalla casa cuneese.

Presentato per la prima volta alla fiera inglese COREBike 2022, il Dream kit consente di realizzare la e-bike dei propri sogni. infatti partendo da un set predefinito dalla casa di Alba, il “ Thoker” potrà aggiungere ciò che più gli piace, in termini di ulteriore componentistica. Il nuovo Thok Dream kit è disponibile solo presso i Thok point autorizzati al montaggio di queste e-bike. Per conoscere il Dream builder più vicino basta compilare il form presente sul sito. Si verrà ricontattati dall’azienda piemontese, che lo indirizzerà presso negozio più vicino.

E-bike come vuoi: due scelte

Sono due i Dream kit tra cui si potrà scegliere: il Thok DREAM KIT TK01 e il Thok DREAM KIT MIG. Il primo consente la creazione di una e-bike da Enduro. Una Thok TK01 super-custom. Il secondo invece è dedicato a chi ricerca un’esclusiva all mountain elettrica, ossia una Thok MIG.

I due telai differiscono nelle geometrie, TCG+ Thok CONTROL GEOMETRY Plus per il TK01 e TCG Thok CONTROL GEOMETRY per il MIG. Il telaio TK01 presenta il caratteristico megatube obliquo, verticalizzato, che integra la batteria da 630Wh posizionandola più vicino al motore e garantendo il baricentro basso, punto di forza della filosofia Thok . Il tubo superiore è allungato con il caratteristico snodo “viper head” concepito per head-tube “BONE” tapered 1.8 di ultima generazione.

Il telaio MIG è caratterizzato da top tube allungato, angolo sterzo aperto di 66° e tubo sella dritto con angolo da 74,7°. Comfort di guida, elevata trazione e maggiore controllo nei passaggi tecnici sono le specificità di questo telaio che offre un baricentro molto basso, grazie al posizionamento della batteria da 630 Wh sotto al down tube.

Cosa c’è in Dream kit

Uno dei telai in versione nero opaco “black shadow” che potrà essere allestito con 7 varianti di colore. Se si desidera una colorazione grafica differente da quelle disponibili, Thok fornisce l’artwork per la realizzazione in autonomia del proprio design customizzato. Il telaio scelto viene poi personalizzato con il nome del possessore e la bandiera della sua nazione.

Drive Unit e sistema completo Shimano EP8 ad oggi una delle più leggere drive unit in commercio (2,6 kg), con 85 Nm di coppia massima e riduzione dell’attrito del 36%. Si compone di comando da remoto SW-EM800, display a colori, batteria da 630 Wh semi-integrata con supporti, cablaggio SHIMANO e, per i telai TK01, anche comando di accensione e spegnimento.

Sospensioni ÖHLINS in diverse versioni: forcella RXF 38 M2 29” Air– escursione 180 mm per TK01; forcella RXF 36 M2 29” Air – 150 mm per MIG e ammortizzatore TTX2 Air per TK01 e TTX1 Air per MIG. Ma anche il kit trasmissione FSA (pedivelle e corona), serio sterzo su cuscinetti sigillati – PFE 1.8 tapered, attacco manubrio Thok in alluminio lavorato CNC, collarino reggisella in alluminio lavorato CNC, cover motore in carbonio, cover batteria in carbonio per il telaio TK01 e con chiusura a vite quick-release per il telaio MIG, guidacatena, sella Thok Fit e manopole Thok Lock on Grip.

Quanto costa Dream kit

I Thok dream kit sono proposti al prezzo di 5.490 euro per Mig e 5890 euro per TK01. Spedizione e montaggio sono compresi nel prezzo. Inoltre Thok dream Box contiene l’estensione di garanzia di 2 anni Thok care. Accessori personalizzati (borraccia, portaborraccia, forcellino, multitool, pompa sospensioni, portachiavi, tazza laserata, plancia adesivi). E il “Libellum”: il nuovo certificato Thok che attesta l’unicità della propria e-mtb.

Solo pochi giorni fa Thok aveva messo sul mercato la prima e-bike da strada del suo catalogo, Futa di cui vi abbiamo parlato.

