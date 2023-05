Via all’Electric Boat Show. Tutto quello che c’è da vedere

Prende il via domani a Milano all’Idroscalo (venerdì 12 maggio) la seconda edizione dell’Electric Boat Show. L’evento dedicato alla nautica solo ed esclusivamente elettrica. Non perdete la tavola rotonda di Viaelettrico dedicata all’infrastruttura di ricarica nella nautica. Appuntamento a sabato 13 maggio alle ore 16 nella sala Torre del Tempo e dell’Arte.

Convegni e dibattiti

Il sipario si alza alle 11 con la cerimonia di apertura che vede la presenza e l’intervento delle autorità, a iniziare dai rappresentanti della Città metropolitana di Milano. Al link tutto gli appuntamenti in programma. Incontri dedicati all’impegno delle istituzioni sul tema, poi un meeting bilaterale Italia- Olanda, le esigenze del mercato e le testimonianze degli armatori con l’azienda Transfluid, il processo di certificazione nella nautica elettrica, il progetto del Politecnico di Milano.

L’appuntamento di Vaielettrico, Ricaricare e navigare in elettrico. Stato attuale e scenari futuri è fissato alle 16 di sabato 13 maggio e vede gli interventi di Alberto Scagliola, Network Development Enel X Way: Michele Bolpagni, Country manager Italia Aqua Superpower; William Gobbo, Ceo Sealence; Massimo Labruna, Ceo AS Labruna. Modera il giornalista Gian Basilio Nieddu. Nel confronto si farà il punto sulla situazione attuale dell’infrastruttura di ricarica nei porti italiani e sugli scenari futuri in rapida evoluzione. Più barche elettriche e con motori più potenti richiedono anche colonnine più veloci rispetto alle tradizionali presenti da sempre nei porti.

Fast & Elegant con Deepspeed

Anche la barca elettrica va veloce. Lo dimostrerà Sealence con i motori Deepspeed durante l’evento distribuito in tre giornate. S’inizia venerdì con Fast & Elegant – powered by Deepspeed

Il brivido di un classico elettrificato da Deepspeed dove l’eleganza e il design si uniscono alla potenza ma a emissioni zero.

Altri due appuntamenti il sabato, subito dopo la tavola rotonda di Vaielettrico, e la domenica (alle 12,30) con protagonista Francesco Cantando F1H2O UIM World Championship, un campione a bordo della barca di Sealence con i motori Deepspeed.

Le barche da vedere e provare

L’appuntamento milanese è anche l’occasione per vedere e provare le barche elettriche, alle 15 di domenica è in programma la parata. Tra i marchi presenti Gardasolar, X Shore, 4econsulting, E’dyn, Opera Prima Mare, Selene Shipyards che presenta Giulietta, Fliteboard, Tempesta Tenders, Yamaha.

