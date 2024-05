Due giorni con Vaielettrico e E-Tech E-Charge

Aprono domani a Bologna Fiere, in contemporanea, le esposizioni E-Tech ed E-Charge dedicate rispettivamente alle tecnologie delle mobilità elettrica e a quelle per la ricarica dei veicoli elettrici. Due giorni(7 e 8 maggio) di full immersion nella transizione energetica. Fra i numerosi momenti di approfondimento spiccano le due iniziative organizzate da Vaielettrico: il 7 la tavola rotonda “Pro e contro l’auto elettrica” (qui i dettagli) e l’8 il convegno “Mai più un condominio senza punti di ricarica” (qui i dettagli).

Il primo evento si terrà domani dalle 11.45 alle 13 presso la Sala Bruno Scrosati-D, Padiglione 21. Il secondo, patrocinato da Anie Federazione e Motus-E, si svolgerà l’8 dalle 14.30 alle 16.30 nella sala André-Marie Ampère-E Padiglione 16.

Le due manifestazioni fieristiche occupano tre padiglioni del quartiere fieristico, con 320 espositori. Nelle 6 sale conferenze si alterneranno 150 speaker e relatori.

Per l’ingresso gratuito è necessaria la pre iscrizione a questo indirizzo: https://e-tech.show/pre-registration-entry-pass/

E-TECH EUROPE 2024 è la fiera internazionale dedicata all’industria delle batterie e delle tecnologie per i veicoli elettrici e l’e-mobility.

E-CHARGE, evento interamente incentrato sulle tecnologie e sui servizi per la ricarica per i veicoli elettrici.

-Qui l’elenco espositori: https://e-tech.show/exhibitors-list/

-Qui il programma dei convegni: https://e-tech.show/programme/

-Quando: BolognaFiere | 7-8 maggio 2024 dalle 9:00 alle 18:00

-Dove: Padiglioni | 16, 21, 22



-Per entrare; “Ingresso Costituzione” – Piazza della Costituzione 3, 40128 Bologna, Italy

“Ingresso Nord” – Via Ondina Valla, 40127 Bologna, Italy

