Elettrico SÌ elettrico NO, confronto a Bologna

Elettrico SÌ elettrico NO, confronto a E-Tech-E-Charge il 7 maggio (Fiera di Bologna, ore 11,45) organizzato da Vaielettrico, con 4 esperti a confronto.

Elettrico SÌ elettrico NO, ecco i 4 esperti a confronto

L’incontro si terrà nella Sala Bruno Scrosati_D del Padiglione 21. Per accedere alla Fiera è necessario registrarsi al link https://e-tech.show/pre-registration-entry-pass/. Il confronto sarà moderato da Mauro Tedeschini, uno dei fondatori di Vaielettrico. E vedrà in campo 4 esperti, a cominciare da due giornalisti che hanno affrontato il tema con approcci diversi. Alessadro Macina, inviato speciale di Presa Diretta – Rai 3, è autore del libro-inchiesta ‘Chi ha paura dell’auto elettrica?’ in cui 8 fake news vengono sottoposte alla prova dei fatti. Guido Fontanelli ha invece firmato su Panorama diverse inchieste in cui si enfatizzavano soprattutto i limiti dell’auto a batterie. Leonardo Setti, docente del Dipartimento di Chimica Industriale dell’Università di Bologna, parlerà invece di come il mondo accademico sta affrontando la rivoluzione elettrica nella mobilità. E infine Leonardo Spacone, fondatore di Power Cruise Control, spiegherà com’è difficile fare innovazione e impresa in questo settore in Italia. Vi aspettiamo.

Verrà presentato il libro-inchiesta “Chi ha paura dell’auto elettrica”

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il libro scritto da Alessandro Macina, che ha avuto occasione di occuparsi auto elettrica in diverse puntate di Presa Diretta. Macina ha fatto un lavoro giornalistico ormai raro, andando a vedere di persona dove nascono le auto elettriche, leggendosi i rapporti scientifici, intervistando i protagonisti. In altre parole, si è infilato nei meccanismi di una rivoluzione che si sta sviluppando sotto i nostri occhi, anche se molti si ostinano a non vederla. In un lungo viaggio, che comincia nel Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, l’autore ci guida, passo dopo passo, a scoprire che le vetture elettriche non sono né la salvezza, né la rovina del mondo. Sono una cosa molto più semplice e normale: una transizione tecnologica. Resa possibile dall’invenzione della batteria al litio, valsa il premio Nobel per la Chimica appena 5 anni fa. E siamo solo agli inizi.