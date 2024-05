Mai più un condominio senza ricarica: con Vaielettrico a E-Charge

Mai più un condominio senza punti di ricarica. E’ l’incipit della tavola rotonda organizzata da Vaielettrico con il patrocinio di Anie Federazione e Motus-E, nell’ambito della fiera E-Tech E-Charge di Bologna (7-8 maggio a Bologna Fiere). L’appuntamento è per l’8 maggio dalle 14.30 alle 16, Sala Andrè-Marie Ampère – E / Padiglione 16.

Si può discutere all’infinito sulla convenienze dell’auto elettrica. Ma non c’è dubbio che chi può ricaricarla in garage collegandosi al contatore di casa risparmia una valanga di soldi.

Condominio con ricarica, un diritto negato. Ecco perchè

Logica imporrebbe che un governo impegnato nella transizione elettrica, prima ancora di incentivare veicoli e infrastrutture si preoccupasse almeno di garantire la ricarica domestica a più automobilisti possibile. Compresi i tanti residenti nei grandi condominii. In Italia, però, un intreccio perverso di vincoli tecnologici, normative, autorizzazioni, regole condominiali, spesso in contraddizione tra loro, trasforma l‘installazione di un caricatore privato in un’ autentica Odissea.

E’ possibile diradare questa giungla? Come, disegnare un percorso snello, rapido e certo per garantire quello che dovrebbe essere un diritto?

Vaielettrico, col patrocinio di Motus-E e Anie Federazione, chiama a discuterne tutti i protagonisti: installatori, amministratori di condominio, fornitori di hardware e servizi, enti regolatori, responsabili della sicurezza. La nostra ambizione è raccogliere spunti e suggerimenti in una sorta di manifesto da sottoporre ai decisori politici.

Il dibattito, moderato dal co fondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti, si aprirà con il resoconto del professor Alessandro Abbotto che racconterà le sue traversie per dotare il condominio in cui vive, a Milano, di un impianto di ricarica.

Protagonisti attorno a un tavolo: i nodi da sciogliere e le possibili soluzioni

Abbotto sarà a breve in libreria con la guida pratica «Perchè l’auto elettrica?», raccolta ragionata degli articoli pubblicati sul nostro sito. Nella sua Odissea condominiale Abbotto si è avvalso della consulenza di ChargeGuru, provider di soluzioni di ricarica di origine francese. La società si è appena fusa con Zeplug che in Francia ha già attrezzato 15 mila edifici con oltre 1 milione di punti di ricarica. Il Manager Italia Diego Trabucchi ci spiegherà come opera Zeplug, fornendo il finanziamento per l’infrastruttura e un servizio di installazione “chiavi in mano” e di manutenzione.

Il costruttore di impianti italiano Scame sta lanciando in questi giorni dispositivi progettati specificamente per il condominio, dove la ricarica può anche essere condivisa. Ne parlerà Gerald Avondo responsabile prodotti e servizi E-Mobility Scame.

Alle soluzioni per il condominio guarda anche A2A Energia che propone una gestione completa delle attività connesse alla ricarica. La piattaforma A2A consente di rendicontare i costi di ricarica per singolo condomino e gestire le ricariche contemporanee ottimizzando i consumi.

E con il Pack Assistenza A2A fornisce una SIM per la connettività dell’infrastruttura di ricarica, l’accesso alla piattaforma per il monitoraggio, l’assistenza sulla manutenzione ordinaria e quella tecnica da remoto o in loco. Per A2A sarà presente Lorenzo Colasanti, Responsabile E-mobility e Servizi a Valore Aggiunto di A2A Energia.

Matteo Gizzi presenterà la guida alla ricarica condominiale realizzata da Motus-E in collaborazione con l’Associazione degli amministratori di condominio ANACI.

Questo il programma completo della tavola rotonda

Introduzione:

-Alessandro Abbotto-Università Milano Bicocca;

-Matteo Gizzi Responsabile Market Intelligence Motus E.

Dibattito:

–Omar Imberti Coordinatore Gruppo E-Mobility Anie

–Gerald Avondo responsabile prodotti e servizi E-Mobility Scame

–Diego Trabucchi Manager Italia di ChargeGuru

–Martin Caruso Wieland Electric S.R.l. Associazione Installatori Albiqual

–Emanuele Regalini Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia di Arera

–Mario Spagnoli Responsabile mobilità sostenibile GSE

–Lorenzo Colasanti (A2A)

-Un rappresentante di ANACI (da definire)

–Calogero Turturici, Comandante Vigili del Fuoco di Bologna

Per accedere alla Fiera è necessario registrarsi al link https://e-tech.show/pre-registration-entry-pass/.

