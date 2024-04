Tutto sulle elettriche a Bologna con E-CHARGE ed E-TECH

È partito il conto alla rovescia per E-CHARGE ed E-TECH EUROPE 2024, manifestazioni interamente dedicate rispettivamente al settore della ricarica per veicoli elettrici e alle tecnologie della mobilità sostenibile.

L’appuntamento è per il 7 e 8 maggio presso BolognaFiere, (Padiglioni 16-21-22).

Due eventi di Vaielettrico: la ricarica in condominio e comunicare l’auto elettrica

Vaielettrico è media partner di entrambe le manifestazioni e sarà presente con due tavole rotonde. La prima, il 7 maggio nell’ambito di E-TECH, sarà dedicata alla comunicazione della transizione elettrica, con un confronto fra opinion maker di opposta tendenza. La seconda, l’8 maggio nell’ambito di E-CHARGE, cercherà di fare chiarezza sui nodi nomativi e tecnici che ancora ostacolano l’installazione di punti di ricarica privati nei grandi condominii.

A E-CHARGE tutto sulla ricarica

E-CHARGE, giunta alla seconda edizione, è l’occasione per individuare le nuove tendenze della ricarica, scoprire le novità proposte dai produttori di impianti e capire come si sta muovendo il mercato nel 2024.

Secondo un recente report di Motus-E il 2023 è stato un anno record per le infrastrutture di ricarica a uso pubblico, con l’installazione di 13.906 nuove colonnine, per un totale di 50.678 punti installati. Quelli privati hanno raggiunto ormai le 500 mila unità. Tutte le analisi lasciano prevedere che da qui ai prossimi anni la crescita dell’intera filiera dell’EV charging sarà esponenziale. Ma sarà indispensabile governarla, indirizzandola verso un’esperienza utente più semplice, efficiente e vantaggiosa.

Forte del risultato della prima edizione, che nel 2023 ha riunito oltre 130 espositori nazionali e internazionali, E-CHARGE torna quest’anno con numerose novità.

Protagonisti assoluti di E-CHARGE 2024 saranno le tecnologie di ricarica, i servizi, i prodotti e i sistemi: dalle wallbox alle colonnine fast, hyper e ultra-fast, dai CPOs agli eMSPs, dall’elettronica di potenza ai controlli, dalle cabine, cavi e accessori alle infrastrutture per EV, dalle reti ai servizi di e-roaming, dalla progettazione alla produzione, dagli accumuli a batterie ai dispositivi di raffreddamento, dai pantografi ai sistemi wireless.

La tecnologia Ev a E-TECH EUROPE

L’offerta espositiva si amplia con la presenza in contemporanea della terza edizione di E-TECH EUROPE, dedicata all’industria delle batterie e delle tecnologie per la produzione di veicoli elettrici e per l’E-Mobility. E-TECH EUROPE si presenta con oltre 300 espositori registrati e una superficie espositiva di 23.000 mq.

Bologna si appresta dunque a ospitare in ben tre padiglioni (16, 21 e 22) tutto il mondo della mobilità elettrica nelle sue molteplici sfaccettature. E-CHARGE ed E-TECH sono patrocinati dalle principali associazioni di settore, tra le quali ANIE, MOTUS-E, UNRAE, ANFIA, ASSODEL, AEPI, ANIASA e FEPECS.

Una ricca proposta di conferenze, convegni e seminari animerà la due giorni bolognese che ospiterà anche la seconda edizione degli Stati Generali della Ricarica, summit annuale unico in Italia espressamente dedicato all’EV charging.

Completano il programma RE-BATTERY (riciclo delle batterie), INTERIORS (design e progettazione degli interni degli EV) e FORTRONIC (elettronica di potenza per l’industria), organizzata da TECNO e Assodel. Infine il Villaggio AIDAM (Associazione Italiana di Automazione Meccatronica) ospiterà le più recenti innovazioni nel campo della meccatronica e della

robotica applicate al mondo dell’automotive e agli EV in particolare. Troverà poi spazio un corner a cura di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) in collaborazione con il campionato internazionale di Formula SAE, mentre l’area esterna sarà dedicata ai test drive.

La mostra: 130 anni di auto elettriche

Durante E-TECH EUROPE 2024 BolognaFiere ospiterà anche la prima mostra sulla storia dell’auto elettrica. Un viaggio a ritroso di 130 anni che arriva sino ai giorni nostri, raccontato attraverso una trentina tra pannelli e repliche di auto d’epoca.

Un percorso che aiuterà il visitatore ad approfondire la conoscenza sugli esordi di questa tecnologia anche per poterne individuare meglio le potenzialità di sviluppo.

Qui il link per la registrazione. E questi gli orari:

–Martedì, 7 Maggio 2024

9:00 / 18:00

–Mercoledì, 8 Maggio 2024

9:00 / 18:00

-Padiglioni: 16, 21 e 22

Ingresso Ovest Costituzione

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–