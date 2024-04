Decathlon, arriva l’eBike con il cambio automatico

Decathlon eBike sempre alla ricerca di innovazione. Stavolta tocca a LD 920 E con cambio automatico: cambia marcia da sola, così non dovrai più farlo tu.

Cambio automatico su una eBike Decathlon, chi lo avrebbe mai detto? In realtà l’etichetta di discount dello sport va stretta al colosso francese ormai da tempo. Inoltre di una nuova bici a pedalata assistita e con cambio automatico si parla da quelle parti già da qualche tempo, ma ora si può acquistare nei negozi fisici e sul sito. È l’innovativa LD 920 E con motore Owuru a cambio automatico, risultato di un lungo lavoro di ricerca nei laboratori Decathlon. E che costa un centesimo meno di 3.000 euro.

Il motore della nuova eBike Decathlon

Innanzitutto il propulsore della LD 920 E. Si tratta di un motore costruito in collaborazione con la start-up belga E2 Drives, e prende il nome di OWURU dotato di un’esclusiva tecnologia all-in-one. Andiamo a vedere che significa. Questo sistema a doppio motore combina l’assistenza elettrica reattiva con la trasmissione automatica continua. Questa innovazione offre un numero infinito di marce senza che si debba mettere la mano sul cambio. Che di fatto non c’è.

Il motore dell’LD 920 E quindi adatta costantemente il suo rapporto di trasmissione in modo automatico e continuo al terreno su cui ci troviamo e alla velocità con cui stiamo pedalando. La bicicletta reagisce in modo rapido e fluido anche ai più piccoli movimenti dei pedali. L’idea di Decathlon è che non dovendo cambiare marcia, ogni pedalata è più fluida, sicura e divertente con una autonomia massima dichiarata di 150 km con una singola carica.

Il motore della eBike Decathlon LD 920 E si trova in posizione centrale ed è provvisto di CVT (Continuous Variation Transmission). Lo stesso che montano alcune vetture ibride.

Coppia motore 65 Nm costantemente disponibile. Diversi sensori (potenza, velocità) guidano il comportamento del motore per assicurare una pedalata fluida ed adattativa. Potenza nominale di 250W e potenza di picco 600W. Cadenza di pedalata regolabile da 40 a 90 rotazioni al minuto.

Diverse modalità di corsa e batteria

Con questo motore si possono scegliere tra 4 modalità di assistenza. La modalità 0 disattiva ogni aiuto e la bici può comunque essere usata. Con la modalità 1 (Economica +100% di assistenza) si aumenta l’autonomia preservando la batteria (autonomia fino a 150 Km). In modalità 2 detta Standard con 180% di assistenza l’autonomia dichiarata scende a 110 Km. nella modalità 3 Boost si ha un +370 e autonomia fino a 80 Km.

eBike Decathlon per lui e per lei 1 di 12

Batteria agli ioni di litio 48v (702 Wh) con celle SAMSUNG SDI, alloggiata nel telaio della bici, per un’integrazione ed una protezione migliori. Sblocco rapido con chiave (3 chiavi fornite) per caricarla. Impugnatura per il trasporto. Fornita con un caricatore da 4A che permette una ricarica completa in 4,5 ore. I primi 500 cicli di carica sono garantiti senza perdita di autonomia. Vista e apprezzata da noi di Vaielettrico già al recente Bike Up di Bergamo.

Display interattivo

Lo scaricamento della batteria è gestito dalla stessa in maniera intelligente. Quando resta solo il 20% di carica, la modalità TURBO non è più disponibile. Quando resta solo il 10% di carica è disponibile solo la modalità 1. Al 5% di carica, l’assistenza si interrompe per lasciare energia per il funzionamento del variatore. Questo permette di pedalare normalmente anche senza assistenza. Il display a colori integrato nell’attacco manubrio offre in modo leggibile le informazioni.

Comandato da un controller a portata di mano, si può navigare intuitivamente tra i vari menù.

Le informazioni permanenti: ora, indicatore batteria, modalità di assistenza. Le informazioni selezionabili sono cadenza, autonomia rimanente in km in funzione della modalità di assistenza, percentuale di carica della batteria e velocità. C’è anche una porta di carica USB-C.

Altre news della eBike Decathlon

La nuova LD 920 E di Decathlon è innanzitutto una eBike da città, potremmo quasi definirla da passeggio come usava una volta. Eppure nasconde tantissima tecnologia. Il comando sul manubrio, sviluppato appositamente per questa bici, è ergonomico e si usa solo con il pollice, senza staccare la mano dal manubrio, anche con i guanti. Permette di navigare tra le schermate del display, cambiare la cadenza, cambiare la modalità di assistenza, accendere e spegnere le luci. Peso della bici 26kg la taglia L. Peso massimo consentito 140 kg, compresi la bici, il ciclista e gli oggetti trasportati. Telaio in alluminio 6061. Costo finale 3.000 euro meno un centesimo.

