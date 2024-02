Novità eBike Decathlon: poco peso e tanta strada

Tante novità eBike Decathlon per il 2024. A partire dal lancio di alcuni modelli piuttosto interessanti. Si inizia con Van Ryself E-EDR AF, gravel da 14 kg, che sarà accompagnata da due modelli simili a “lunga percorrenza”

Decathlon guarda al mondo delle eBike gravel e punta tutto sulla bilancia. Non si era mai vista nel colosso della grande distribuzione sportiva una bicicletta a pedalata assistita tanto leggera quanto la nuova Van Ryself E-EDR AF. Infatti questo modello, nella taglia M pensata anche per un pubblico femminile, pesa 14 kg con batteria e motore compresi.

Propulsore e batteria aggiuntiva

La novità eBike Decathlon monta un motore Mahle X35 da 250W con coppia di 40Nm, posizionato nel mozzo posteriore e alimentato da una batteria fissa nel tubo obliquo che promette un’autonomia di 100 km. Alla batteria principale può essere affiancato un estensore esterno da applicare al porta borraccia, che permette di arrivare fino a 150 km secondo i dati aziendali. Man mano che la batteria principale si scarica, questo dispositivo va ad alimentarla. Inoltre Van Rysel E-EDR è dotata di un sistema di rapporti a 12 velocità Sram Apex. Altro fattore che incide sui consumi ovviamente.

Il fattore cambio comporta però la presenza di una catena tradizionale e non della cinghia in carbonio che avrebbe contenuto ancora di più il peso e reso forse più semplice la manutenzione. Ma va guardato il lato opposto della medaglia di una eBike che vuole vendersi ai ciclisti più esperti. In questo modo potranno cambiare rapporto, una funzione che rimane tutt’ora estremamente utile per affrontare dei dislivelli, oltre che fare da soli la piccola manutenzione quotidiana.

Batteria: una novità eBike Decathlon

Ma torniamo un momento sulla batteria montata da Van Ryself E-EDR AF. Perché è stato aggiunto l’accorgimento per il quale quando la carica scende sotto il 7%, qualunque sia il livello di assistenza, si passerà a un aiuto elettrico molto basso per permettere al ciclista di rientrare in sicurezza. La batteria è ideata per durare circa 5 anni e 500 cicli di carica, ma con il tempo tende, come tutte, a perdere autonomia. La ricarica si effettua direttamente collegando la presa alla bici e per avere una ricarica completa ci vogliono dalle 4 alle 5 ore.

eBike Decathlon in alluminio

Per contenere il peso sotto i 15 kg si è pensato di usare il telaio in alluminio (da cui il nome AF, Alluminum Frame). Il tubo centrale piuttosto sottile accoglie la batteria, operazione che ha richiesto una progettazione su misura della batteria stessa. C’è poi da segnalare la monocorona centrale e la forcella anteriore 100% in carbonio, aspetti di nuovo non scontati per una bici elettrica così leggera. Completano il quadro freni a disco Sram APEX idraulici con disco anteriore e posteriore di 160 mm. La connessione Ant + Bluetooth utile per collegare lo smartphone o il proprio contachilometri alla bici se non si vuole utilizzare il BC 900 montato di serie sul modello.

Prezzo e altre novità

Il prezzo della bici è 2.799 euro. La bici è già disponibile online ed è possibile acquistarla anche a rate. Ma on è finita qui perché Decathlon ha in serbo altre novità eBike. Infatti al link del supporto tecnico del sito francese si vede che è prevista una Van Rysel E-GRVL AF X35. Questo perché ha un motore posteriore Mahle X35 da 35 Nm che fornisce tre livelli di assistenza. E dovrebbe esserci anche un altro modello dal nome simile: E-GRVL AF X30. Resta da vedere quando le biciclette elettriche E-GRVL AF X30 e E-GRVL AF X35 saranno in vendita e a quale prezzo, probabilmente più basso.

Altro modello ancora, del quale si sa qualcosa, è Van Rysel E-GRVL AF MD. Sarà lanciato in Europa a marzo al costo di 3.500 euro. Il modello utilizza una trasmissione SRAM XPLR, freni SRAM e pneumatici Hutchinson Touareg. un motore Brose Drive T Mag a trasmissione centrale e vanta potenza nominale di 250 watt e coppia di 70 Nm. Ad alimentarla è invece una batteria compatta da 400 Wh. Anche in questo caso si tratta di una bicicletta leggera con un peso di 14,8 kg.

