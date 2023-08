eBike Decathlon con cambio automatico: ecco Elops LD920

Decathlon presenta la eBike con cambio automatico Elops LD920. Evoluzione importante per la città con motore innovativo e batteria Samsung. Saprà conquistare il mercato?

Si chiama Elops LD920 ed è la prima eBike commercializzata da Decathlon con il cambio automatico in dotazione di serie. Un grande passo avanti nell’innovazione tecnologica per le city bike a costo ragionevole. Infatti il cambio senza leve non è una novità assoluta in questo mondo, ma molto raro e costoso. La catena francese dello sport però da tempo ci sta lavorando e investendo.

Cambio automatico e minimal design

Il nuovo modello distribuito ora da Decathlon si chiama appunto LD 920 E ed è una bici elettrica da città che richiama da vicino i design essenziali e ricercati di marchi come VanMoof o Cowboy. Essenziale da un punto di vista estetico con un telaio che si avvicina a quello di bici muscolari, con la batteria integrata nel tubo obliquo. Il cockpit in particolare richiama VanMoof perché ha lo schermo LCD al centro. Gli elementi interessanti sono molti, spicca però il motore centrale da 65 Nm dotato di cambio automatico e ovviamente di sensore di coppia.

La batteria rimovibile è di Samsung da 48v e 702 Wh consente un’autonomia stimata di 150 km, ovviamente sensibile all’utilizzo che si fa della bici. Infatti i livelli di assistenza sono 3 (Eco, Standard e Boosta) i quali si aggiunge il comodo walk assist per spingere la eBike camminando. La nuova trasmissione è stata sviluppata in collaborazione con la start-up belga E2 Drives e presenta un sistema a doppio motore che combina 250 watt di assistenza elettrica alla pedalata con un cambio di marcia continuo e senza interruzioni. Con due motori e otto sensori, il sistema compatto si adatta alle preferenze del ciclista e garantisce un’esperienza fluida grazie all’elaborazione dei dati sulle prestazioni 20.000 volte al secondo.

Di serie sono presenti le luci da 30 lux davanti, i parafanghi, il portapacchi con 27 kg di carico massimo, l’antifurto ad anello e una multi-connettività completa di GPS antifurto. Il peso totale è di 26 kg, facendo dell’eBike Decathlon con cambio automatico non la più leggera del panorama. Il prezzo di vendita è di 3.049,99€ finanziabile fino a 10 rate.

Perché una eBike con cambio automatico?

Il cambio automatico montato da Elops è concepito per gestire in autonomia il passaggio tra le marce, proprio come fanno le moderne automobili. I vantaggi del cambio automatico sono percepibili soprattutto sulle eBike da città, molto meno sulle eMtb. Questo perché l’utilizzo urbano e la tipologia di utenti che le guida cerca caratteristiche quali la comodità, la facilità d’uso e possibilmente un consumo energetico ridotto. Avere sempre il rapporto ottimale senza dover toccare leve o tasti, ma il computer di bordo che inserisce il rapporto che ritiene più opportuno in quel momento, consentendo così anche un notevole risparmio energetico.

Di contro abbiamo una minore libertà di scelta da parte dell’utente mentre viaggia. Per questo il cambio automatico non appare idoneo al fuoristrada dove la sensibilità di ognuno entra in gioco e cambia l’esperienza. Poi una eBike con cambio automatico pesa di più perché l’hub ha un peso maggiore almeno per ora. Con esso aumenta il prezzo e anche la necessità di assistenza meccanica. Ma nel caso di Decathlon il prezzo non è eccessivo e l’assistenza ben distribuita in tutta Italia e Europa.

