BikeUp 2024. La passione per le eBike di scena a Bergamo

A dispetto dei numeri del mercato 2023, la decima edizione dei BikeUp ha confermato i grande interesse da parte degli appassionati: 40.000 presenze e più di 4.000 test ride.

BikeUp arriva alla 10ª edizione e si conferma uno degli appuntamenti più importanti per il mondo delle eBike. Oltre 80 brand presenti con tutte le novità a disposizione dei visitatori. Nel fine settimana sono state più di 40.000 le persone che hanno visitato gli stand e 4.000 sono salite in sella per provare la bici dei loro sogni. Ben 500 ciclisti hanno potuto partecipare ai tour e testare ancora meglio i modelli scelti.

BikeUp è stata una festa per gli appassionati e anche per le famiglie. L’area kids ha infatti ospitato e divertito 1.000 bambini che si sono cimentati nelle attività organizzate per loro.

“Nonostante la contrazione del mercato (-19% nel 2023 sul 2022 per quanto riguarda le e-bike n.d.r.) siamo soddisfatti dell’interesse delle Case per BikeUP, che hanno capito l’importanza di fare provare i prodotti – afferma Stefano Forbici, Co-founder e Responsabile Comunicazione BikeUP -. Nel 2014 i Brand presenti erano 24, oggi oltre 80, segno di quanta strada abbiamo percorso. Il successo sta nel dare spazio non solo alla bicicletta elettrica, ma anche alla mobilità elettrica in senso più ampio. Ringrazio la Città di Bergamo, una realtà molto attiva per la diffusione della cultura della bicicletta. Per il futuro vogliamo crescere sulla mobilità ‘green’ urbana in generale, tanto è vero che a Torino organizzeremo una conferenza intitolata ‘In sella al cambiamento: il bike to work dal concetto all’azione'”.

