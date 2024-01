La colonnina dei sogni? Una sfida democratica ai monopoli della ricarica

La colonnina dei sogni? Potremmo definirla una sfida democratica ai monopoli della ricarica. Infatti l’impianto di Borgo d’Ale (leggi) che eroga elettricità in Dc a 120 kW allo strabiliante prezzo di 17 centesimi, sarà presto totalmente autosufficiente: si alimenterà solo con energia green autoprodotta al 100% grazie a un impianto di storage in fase di installazione.

Con 300 kW di fotovoltaico, autonoma e green al 100% quando arriverà lo storage

La tariffa più conveniente d’Italia, oggi “in promozione”, potrà diventare così quella definitiva, ci conferma il portavoce della Soland srl, la società che l’ha installata.

«Oggi – ci spiega – possiamo erogare energia autoprodotta solo nelle ore diurne quando l’ impianto fotovoltaico da 300 kW sul tetto del nostro capannone funziona a pieno regime. Per il resto attingiamo dalla rete, facendoci carico della differenza fra costo di approvvigionamento e ricavo dalla vendita».

Ma quando il dispositivo di stoccaggio da oltre 1,5 MWh permetterà di accumulare l’energia nei picchi di produzione per rilasciarla poi alla colonnina nelle ore notturne, «la tariffa da 0,17 euro a kWh sarà pienamente sostenibile rispetto ai nostri costi di produzione».

Colonnina dei sogni story: come sfruttare tutta quell’energia in eccesso?

Soland ebbe l’idea della colonnina due anni fa (inizialmente solo in AC da 22 kW con due prese tipo 2) quando si pose il problema di massimizzare il rendimento di un impianto fotovoltaico sovradimensionato rispetto alle esigenze energetiche aziendali. L’attività prevalente di Soland, infatti è la progettazione e l’installazione di impianti fotovoltaici su pensiline e tetti di medie e grandi dimensioni. Nello stabilimento di Borgo d’Ale, sostanzialmente un magazzino, più di piccole opere di carpenteria non si fanno. E l’elettricità prodotta in eccesso, se ceduta alla rete per pochi centesimi, risulta meno remunerativa di quella venduta alla colonnina, pur con la tariffa “stracciata” di 17 centesimi a kWh.

La ricarica democratica parte dal basso

Di qui è scaturito un business model via via più articolato, che vale la pena di raccontare: potrebbe diventare un modello da replicare in tantissime aziende con ampie superfici idonee all’installazione di fotovoltaico e basso autoconsumo. O nelle future Comunità energetiche rinnovabili (CER). Se si diffonderà in modo capillare potrà essere una sfida democratica e competitiva ai monopolisti della ricarica. Oggi colossi energetici come Enel, Eni e le principali multiutiity italiane.

La strana coppia Soland (CPO)-Semm (MSP)

Ma vediamolo più da vicino. Soland è proprietaria dell’impianto fotovoltaico che genera la “materia prima energia” e delle colonnine che la erogano. Presto anche dello storage. A tutti gli effetti si configura come un Charging Point Operator (CPO).

La colonnina dei sogni della Soland è affidata a Semm by Iscat (qui il sito) piccolo circuito di ricarica locale che opera in qualità di Mobility Services Proider (MSP).

Nata dal centro di sviluppo sulla mobilità elettrica Iscat, uno spin off del Politecnico di Torino, Semm gestisce il complesso software di comunicazione che, a valle della colonnina, regola il dialogo on line fra cliente e sistemi di pagamento per attivare l’erogazione della corrente e quantificarne l’importo. In sostanza è il venditore del servizio.

Thor, una piattaforma per piccole reti

Come altre piccole reti private – 219 punti di ricarica in tutto fra Piemonte e Lombardia – Semm si appoggia alla piattaforma indipendente THOR sviluppata da tre imprenditori piemontesi che a Cuneo hanno fondato Smartbit. Uno titolare di una storica azienda di impiantistica elettrica, uno di una software house, il terzo produttore di macchine per il collaudo di motori elettrici.

Mettendo insieme le rispettive competenze in Smarbit hanno pensato a una piattaforma su misura per le piccole new entry della mobilità elettrica.

La colonnina dei sogni fa concorrenza ai Golia

Una concorrenza diffusa dal basso agli oligopolisti del settore come Enel X e Eni Plenitude Be Charge.

Thor infatti bypassa il complesso e costoso meccanismo del roaming, consentendo di individuare e attivare qualsiasi colonnina direttamente sul posto. Basta inquadrare un QRcode, compilare una sola volta un modulo di registrazione con dati fiscali e coordinate per il pagamento e di lì accedere per sempre alla web-app di Thor per attivazione, conteggio dell’importo, saldo e fatturazione. La tariffa è quella fissata da ogni MSP aderente alla piattaforma.

Tutti i vantaggi della Web-app

Gli sviluppatori hanno optato per una Web-app anziché una app tradizionale per Android o Apple, considerandola più efficiente e sicura. Non lavora infatti con l’intelligenza del telefono cellulare, molto spesso sovraccarica o insufficiente a processare operazioni “pesanti”, ma attraverso Internet si collega in cloud con il server di Thor. Aprendo la strada a funzionalità nuove e sofisticate nel data managment.

La stessa piattaforma consente di attivare la colonnina anche con RIFD card, e di pagare con Carta di Credito o con Bancomat in presenza di POS.

Alla piattaforma Thor, Smartbit ha affiancato l’hardware per colonnine dedicate alla mobilità leggera, e-bikes e scooter e colonnine in AC da 22 kW ad uso pubblico, ma anche privato e aziendale. Sono totalmente prodotte e assemblate in Italia, personalizzabili e già predisposte per l’integrazione con il sistema Thor.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –