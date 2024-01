La colonnina dei sogni c’è: una piccola grande storia italiana

La colonnina dei sogni c’è, funziona, eroga energia rinnovabile al 100% autoprodotta, ed è accessibile al pubblico. Dispone di due prese fast da 120 kW all’incredibile tariffa di 0,17 euro per kWh.

Circa 5 volte meno della più conveniente tariffa pay per use sul mercato dei tradizionali operatori della ricarica e circa un terzo di quella riservata ai teslari nei Supercharger italiani. E’ il risultato di una piccola grande storia di creatività e intraprendenza italiana, che coinvolge un manipolo di aziende piemontesi nate sull’onda della transizione green.

La conferma sul sito di Soland

La conferma della nostra anticipazione arriva direttamente dal sito della Soland Srl (qui) con tanto di foto. Il caricatore super fast di ABB è stato installato da pochi giorni, in aggiunta a quello in AC da 22 kW già attivo da oltre un anno, sempre alla tariffa di 0,17 euro. La colonnina in DC dispone di doppia presa CCS2 (per permetterne l’utilizzo contemporaneo da parte di due utenti) ed eroga una potenza massima di 120 kW.

L’impianto di ricarica è aperto a tutti gli utenti elettrici tramite la piattaforma “THOR” per la gestione delle ricariche e dei pagamenti sviluppata dalla start up cuneese Smartbit. E fa parte del piccolo circuito di ricarica Semm by Iscat, nato dal centro di sviluppo sulla mobilità elettrica Iscat, uno spin off del Politecnico di Torino.

L’attivazione attraverso QRcode

E’ segnalato dall’aggregatore europeo NextCharge, ma non è attivabile attraverso la app dell’aggregatore. Si attiva invece attraverso il QRcode presente nella stazioni di ricarica (vedi foto a sinistra).

Anche la nuova colonnina in DC è alimentata con l’energia autoprodotta dal parco fotovoltaico ad inseguimento realizzato da Soland nella sede di Borgo d’Ale a pochi metri dalla stazione di ricarica. Soland fa parte del gruppo Enermill. Progetta e realizza pensiline fotovoltaiche e impianti fotovoltaici privati, aziendali e utility scale.