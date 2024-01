Comunità energetiche: finalmente pronti via

Comunità energetiche rinnovabili pronti via. L’atteso Decreto CER è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore a partire dalla giornata di ieri. Lo comunica il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Contiene il nuovo schema di incentivi per le CER con una dotazione di 5,7 miliardi di euro.

L’obiettivo è sostenere ‘installazione di 7 GW di impianti rinnovabili in autoconsumo.

Il ministro Pichetto: “Una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili e la sicurezza energetica”

«Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese – ha commentato il ministro _ Oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici». Qui il testo del decreto e qui una guida in pillole realizzata dallo stesso ministero.

Il testo individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

-un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti. Supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi;

-una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

Due incentivazioni per 7 GW di potenza

I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Il GSE renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER e, in raccordo con il MASE, lancerà una campagna informativa per rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo: il primo “step” è già online e consiste in alcune “FAQ” per iniziare ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.

Sarà presto online sul sito del GSE anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.

Hive Power: la Svizzera insegna

«Le CER possono essere una leva straordinaria per accelerare la diffusione delle fonti energetiche sostenibili e per promuovere l’elettrificazione dei consumi attraverso l’impiego di pompe di calore ad alta efficienza e veicoli elettrici» ha commentato invece, Gianluca Corbellini, CEO e co-founder di Hive Power.

Hive Power ha accumulato una grande esperienza in Svizzera dove già da tempo si può godere dei benefici dati dall’adozione delle CER, sia in termini economici sia a livello di uso delle rinnovabili. Basandosi sull’intelligenza artificiale e il machine learning sviluppa algoritmi software in grado di prevedere il fabbisogno energetico di tutti i membri della comunità e degli asset utilizzati, quali pompe di calore, veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico.

