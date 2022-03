Coi nuovi incentivi all’acquisto, come delineati dal Governo, l’auto elettrica diventerà la scelta più ovvia. Un confronto in casa Dacia dimostra che, oltre a garantire maggior comodità, minore inquinamento e accesso alle ZTL, una EV farà risparmiare. Anche chi ha bisogno di una citycar e fa solo pochi km all’anno.

Coi nuovi incentivi Spring batte Sandero GPL in 2 anni



Se gli incentivi saranno così confermati, rottamare una vecchia auto per acquistare una nuova elettrica comporterà uno sconto in fattura sull’acquisto di 9.000 euro.Abbiamo preso in considerazione due modelli della marca più low-cost che esista, la Dacia. Premessa: non sono esattamente confrontabili (la Sandero è più lunga di ben 36 cm.). Ma entrambi appartengono alla categoria dei Suv medio piccoli, che si usano prevalentemente in città. Veniamo alla spesa reale: il prezzo della Dacia Spring scenderà dagli attuali 19.950 euro a 10.950. Per la Dacia Sandero GPL l’incentivo si fermerà invece a 3.250 euro, portando il prezzo iniziale di 12.150 a 8.900. Già così i 2.050 euro che separeranno i prezzi di acquisto delle due auto potrebbero rendere non del tutto ovvia la scelta anche per gli utenti più disattenti. Quelli cioè che si soffermano esclusivamente sul prezzo di acquisto.

Coi bonus locali, poi…

Nelle regioni nella quali è previsto anche un incentivo locale, potremmo trovarci nella situazione in cui la Spring costi addirittura meno della Sandero GPL. In Trentino, ad esempio, l’incentivo all’acquisto di un’elettrica, per chi rottama, è già oggi di 3.000 euro. Nella provincia autonoma il prezzo di Spring potrebbe arrivare quindi a 7.950 euro, ben 950 in meno rispetto a quello di Sandero GPL. Ma questo è un caso particolare. Quello che è interessante invece notare, e che varrà per moltissimi potenziali guidatori, è che i 2.050 euro di maggior costo per l’acquisto di una Spring si compensano molto rapidamente Un utente tipo che percorra circa 15.000 km all’anno annullerebbe il maggior costo di acquisto attraverso i minori costi di gestione in soli due anni.

…e in 8 anni, il risparmio arriva a circa 4mila Euro

E su un periodo di 8 anni, totalizzerebbe un risparmio di circa 4mila euro. Grazie al minor costo dell’energia vs GPL, ridotti costi di manutenzione, assicurazione, bollo:

energia elettrica vs. GPL – Abbiamo considerato un costo medio attuale di 0,25 Euro/kWh (0,21/0,22 Euro/kWh oltre a un valore massimo del 15% per dispersioni in fase di ricarica) . Ipotizzando il 100% di ricariche casalinghe, vista la tipologia del veicolo. Per il GPL, il riferimento è il prezzo medio nazionale al momento del calcolo (0,89 Euro/litro). Entrambi i valori potranno subire variazioni negli anni.

Abbiamo considerato un costo medio attuale di 0,25 Euro/kWh . Ipotizzando il 100% di ricariche casalinghe, vista la tipologia del veicolo. Per il GPL, il riferimento è il prezzo medio nazionale al momento del calcolo (0,89 Euro/litro). Entrambi i valori potranno subire variazioni negli anni. manutenzione – Sono stati considerati i costi medi dei tagliandi, al netto di eventuali interventi di manutenzione straordinaria fuori garanzia.

Sono stati considerati i costi medi dei tagliandi, al netto di eventuali interventi di manutenzione straordinaria fuori garanzia. assicurazione : RC obbligatoria- È stato stimato un costo standard. Il costo reale dipende dalla provincia e della classe di merito e varia in funzione della compagnia. Generalmente assicurare un’elettrica costa un 30/35% in meno rispetto a una termica.

: È stato stimato un costo standard. Il costo reale dipende dalla provincia e della classe di merito e varia in funzione della compagnia. Generalmente assicurare un’elettrica costa un 30/35% in meno rispetto a una termica. bollo: anche il costo del bollo varia in funzione dell’appartenenza geografica. E non solo. Ogni regione applica regole diverse rispetto a eventuali esenzioni totali o parziali.

Coi nuovi incentivi…/ Più auto elettriche, più soluzioni di ricarica

Ad oggi, lo ribadisco, l’auto elettrica è adatta a chi ha la possibilità di ricaricarla a casa (o al lavoro). Chi non ha questa opportunità è, ahimè, penalizzato per comodità e risparmio. E, paradossalmente, si tratta spesso proprio di chi trarrebbe maggior beneficio dagli incentivi statali e locali. Serve quindi urgentemente di ripensare il modello di ricarica pubblica, ridisegnandolo e rendendolo più inclusivo ed economico. Ma forse la spinta alle amministrazioni potrà arrivare anche dalla maggior diffusione dei veicoli. E chi oggi può ricaricare la propria elettrica a casa e usufruirà di questi incentivi, sostituendo la propria auto termica si farà comunque in qualche modo promotore di questa diffusione. Diffusione che, auspichiamo, porterà anche a una nuova discesa dei prezzi. In modo che un giorno non tanto lontano costruire un’elettrica costi meno che costruire un’auto termica. E, per allora, ci auguriamo tutti che avremo trovato una soluzione per la ricarica di tutti.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it