Caro bolletta: ma l’auto elettrica conviene ancora?

Il caro bolletta tiene sulle spine da mesi tutti i proprietari di auto elettriche. Entro domani sarà comunicato il PUN di gennaio sulla base del quale gran parte dei fornitori rivedrà le tariffe, a partire dal primo febbraio. Le attese sono per un ulteriore aumento dei prezzi e questo ridurrà ancora il vantaggio delle BEV sulle auto termiche. Di quanto? E come districarsi, nel ginepraio delle offerte, per minimizzarne gli effetti?

Dal PUN al caro bolletta, il passo non è breve

Di Alessandro Abbotto∗

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla Borsa elettrica italiana e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici, ha visto negli ultimi mesi una forte impennata, passando da 0,06 €/kWh di un anno fa a 0,11 €/kWh di agosto, 0,16 €/kWh di settembre e, infine, a 0,28 di dicembre 2021. Ovvero, quasi triplicato nell’ultima parte dell’anno.

ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che definisce e aggiorna le condizioni economiche per i clienti del Servizio di maggior tutela, riporta al 1° gennaio 2022 un prezzo di riferimento dell’energia elettrica di 46,03 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. È pertanto questo il costo che dovrà affrontare l’automobilista per ricaricare a casa la propria autovettura elettrica dal mese di gennaio e che vedrà in bolletta nei prossimi 2-3 mesi?

La risposta è no, almeno non necessariamente. Per due ragioni. La prima è che, sul libero mercato, sono disponibili molte offerte vantaggiose, sia in fascia monoraria che a fasce differenziate. Nell’articolo riportiamo, a titolo di esempio, l’offerta “3.0 light” di Engie, colosso energetico internazionale, disponibile per i clienti domestici italiani al 10 gennaio 2022. L’energia elettrica associata a questa offerta è prodotta al 100% da fonti rinnovabili certificate. Cercando in rete ne potete trovare anche di più vantaggiose.

La seconda ragione, ancora più importante, è che per calcolare esattamente il costo della ricarica, ovvero quanto si deve pagare 1 kWh di energia per ricaricare la propria auto, è necessario escludere i costi della bolletta che avrei comunque a prescindere dalla presenza o meno di una vettura elettrica da ricaricare. Questi costi non rientrano nel costo della ricarica. Infatti sarebbero comunque già presenti per le altre necessità domestiche usuali. A meno che non venga attivato ex novo un contatore, POD, solo per la ricarica dell’auto.

Il costo della ricarica voce per voce

Vanno quindi considerati solo i costi addizionali dovuti alla ricarica. Questo rappresenterà l’esborso reale per ricaricare la batteria del veicolo. Se io acquisto un nuovo pacchetto televisivo da un fornitore di contenuti (film, serie ecc.) considero solo il costo aggiuntivo mensile, non anche l’apparecchio televisivo per vederli o il costo dell’abbonamento base che avrei comunque, a meno che non fossi in possesso precedentemente né dell’uno né dell’altro.

Come già illustrato in un precedente articolo, la bolletta elettrica si compone di 4 voci: -1. Spesa per la materia prima energia elettrica;

-2. Spesa per trasporto e gestione del contatore;

-3. Spesa per oneri di sistema;

-4. Imposte e IVA.

Per ciascuna di queste voci vi sono componenti che rientrano nei costi fissi legati alla presenza del contatore, ovvero i costi che avrei comunque anche senza una vettura elettrica, e i costi che dipendono dall’energia consumata, e quindi da conteggiare nei costi di ricarica. A loro volta queste ultime componenti hanno un prezzo che è fissato dal particolare contratto con il fornitore. Quindi variabile da utente a utente, o da ARERA, uguale per tutti.

Vediamo quindi il dettaglio nella tabella. Per maggiore completezza sono state considerati 2 tipologie di contratto, monorario e a fasce, entrambi con prezzo bloccato per 24 mesi. Il prezzo bloccato impegna il consumatore per due anni ma allo stesso tempo lo mette al riparo da eventuali importanti aumenti della materia prima. Per due anni l’utente sarà sicuro di pagare una certa cifra e non una maggiore.

Nel caso del contratto a fasce si ipotizza che la ricarica dell’auto avvenga tipicamente nelle ore notturne e festive, ovvero in fascia F3. Questa è la situazione normale di chi utilizza il veicolo di giorno e nei giorni feriali. E ricarica a casa tra le 23 e le 7, oltre a domenica e festivi .

Slalom fra le offerte contro il caro bolletta

Nella tabella è riportato anche il confronto con le condizioni economiche di gennaio 2022 per i clienti del Servizio di maggior tutela (ARERA, prime 2 colonne) e il costo calcolato da Vaielettrico nello stesso mese di un anno fa (ultima colonna)

Come si può vedere il costo effettivo a kWh è molto più basso di quello che si potrebbe pensare sulla base del PUN o del prezzo complessivo di riferimento di ARERA. Questo costo effettivo oscilla, a seconda della tipologia monoraria o fasce, tra 20,4 e 21,7 centesimi/kWh. Certamente, più che raddoppiato rispetto al costo dello scorso settembre ma comunque molto inferiore sia a quanto si penserebbe sulla base del prezzo di riferimento ARERA (46,0 centesimi/kWh) sia rispetto allo stesso computo del costo ARERA al netto delle spese del contatore (0,40-0,41 centesimi/kWh).

Questo esercizio, eseguito per un particolare esempio di fornitore, è replicabile anche per altre offerte disponibili sul mercato (nel caso di alcuni fornitori emergenti si possono trovare offerte ancora più competitive).

Naturalmente anche l’offerta su libero mercato ha registrato negli ultimi mesi un significativo aumento. Come avevo messo in evidenza in un recente commento, solo a metà dello scorso mese lo stesso fornitore preso ad esempio proponeva il contratto a prezzo bloccato per 12 mesi a 0,0897 €/kWh per la quota energia (voce 1.2) in fascia F3! Chi avesse stipulato quel contratto a metà dicembre ora si troverebbe ad avere un costo netto di soli 15 centesimi/kWh (penultima colonna), ovvero simile al costo medio esattamente di un anno fa (ultima colonna).

Contro il caro bolletta al momento il governo ha azzerato la spesa per oneri di sistema. È verosimile ipotizzare che, una volta che il costo della materia prima sarà tornato ai valori di qualche mese fa, questa voce sarà reintrodotta.

Con il contratto giusto, l’elettrica conviene ancora

In conclusione, meglio non fermarsi davanti al primo numero che si legge su internet o lasciarsi andare a slogan sul caro bolletta più adatti per chi non vuole trovare una reale soluzione. Anche ai prezzi dell’energia elettrica “molto elevati” presenti oggi è possibile ricaricare la propria auto, cercando le offerte più adatte, in maniera non così distante da quanto si poteva fare fino a un anno fa. Ad esempio, prendendo a riferimento la Tesla Model 3, con un consumo effettivo medio di 15 kWh/100 km (https://ev-database.org/), si calcola, con un contratto stipulabile nel gennaio 2022, una spesa di poco più di 3 € (per l’esattezza 3,3 e 3,1 € rispettivamente in tipologia monoraria e in fascia F3). Considerando circa il 15% di dispersione in fase di ricarica, si ottiene un costo effettivo di 3,7-3,9 €/100 km.

Se andiamo a prendere la vettura termica più venduta nel 2021 in Italia (e uno dei SUV più venduti in Europa) appartenente allo stesso segmento della Tesla Model 3, la Volkswagen Tiguan, per la quale si ha un consumo reale nel percorso misto di 6 litri/100 km, si calcola, al costo odierno del gasolio di 1,598 €/litro (rilevazione MISE del 10 gennaio 2022), una spesa di 9,6 €/100 km, ovvero più del doppio rispetto alla vettura elettrica.

∗Docente presso Dipartimento di Scienza dei Materiali Centro di Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR all’Università di Milano–Bicocca. Autore del libro “Idrogeno, tutti i colori dell’energia”