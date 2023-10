Chi è Leapmotor (e i suoi tre gioielli)

Fondata nel 2015 con focus sullo sviluppo di microprocessori per l’intelligenza artificiale, dal 2017 Leapmotor (qui il sito) si è dedicata all’automotive con un primo modello lanciato sul mercato nel 2019, la coupé sportiva S1 uscita di produzione nel 2021.

Sotto la guida del fondatore Jiangmin Zhu, attuale presidente e amministratore delegato ha poi presentato e messo in produzione altri tre modelli, tutt’ora in vendita. La city car T03, già oggi commercializzata in Francia e Israele, la berlina C01 e il SUV ad alte prestazioni C11.

Quest’anno ha lanciato il “layout a doppio modello di batteria elettrica+autonomia estesa” per i modelli C01 e C11.

In settembre all’IAA MOBILITY 2023 di Monaco Leapmotor ha presentato il suo primo modello globale C10, non ancora in produzione. E’ un SUV di segmento D. Nel 2019 ha raccolto 380 milioni di dollari sul mercato dei capitali con cui ha costruito lo stabilimento di produzione ad Hangzhou.

Da tipica star up cinese dell’universo NEV (new energy vehicle) in appena 4 anni di presenza sul mercato è passata dai 1.000 pezzi venduti nel 2019, a 10.266 nel 2020, 43.121 nel 2021 e 111.168 lo scorso anno. Il titolo, è quotato alla Borsa di HongKong dove attualmente vale 36,60 dollari. Debuttò a 20 dollari e ha registrato un massimo di 48,25 nel luglio scorso.

La piccola T03 da 20.000 euro

La T03 (leggi) è una diretta concorrente delle europee Smart EQ fortwo, Renault Twingo e Fiat 500. Ma ad un prezzo molto inferiore, appena 20.000 euro. E’ lunga 3,62 metri, larga 1,65 m e alta 1,57 m. E’ disponibile in un’unica versione con batteria agli ioni di litio da 41,3 kWh integrata nel pianale.

Il motore da 109 CV e 158 Nm è sistemato sull’asse anteriore, mentre l’autonomia nel ciclo WLTP è di 280 km, che è un valore superiore rispetto ai circa 190 km della Twingo e della 500e con batteria da 23,7 kWh. L’autonomia di crociera in base allo standard NEDC è di di 403 km.

La dotazione degli ADAS è completa e comprende cruise control adattativo, frenata d’emergenza, mantenitore di corsia e rilevamento della stanchezza del conducente.

La berlina delux C01 da 711 km di autonomia

La berlina delux C01, nella versione più potente, può contare su 544 CV di potenza, la trazione integrale e uno scatto da 0 a 100 in circa 3”. In questa variante vanta una percorrenza di 630 km; nella versione con un po’ meno cavalli, l’autonomia arriva fino a 717 km, stando allo standard cinese CLTC, più “generoso” del nostro WLTP.

La batteria ha una capacità complessiva di 90 kWh con un’architettura definita “cell-to-chassis”. Significa che i moduli non sono raccolti in un unico contenitore, ma ognuno è fissato direttamente alla scocca, sfruttando spazi e collocazioni ottimali. Ciò permette di aumentare la capacità risparmiando circa 15 kg di peso, il 14,5% di spazio e il 20% circa di componenti. Le linee sono filanti, la lunghezza di circa 5 metri. La C01 è già in vendita sul mercato cinese con un prezzo di partenza di circa 25.000 euro (180.000 yuan) e 38.000 euro (270.000 yuan) nella versione di punta. L’obiettivo è erodere il mercato della Tesla Model 3. La ricarica è fino a 200 kW.

Altre caratteristiche sono un sistema di infotainment composto da 3 display con chip Qualcomm Snapdragon 8155 e un sistema di assistenza alla guida definito Leapmotor Pilot. Per l’apertura porte adotta un rivoluzionario riconoscimento facciale.

Dal SUV C11 alle guida totalmente autonoma

Dal novembre 2020, Leapmotor produce e vende anche il SUV crossover elettrico Leapmotor C11. E’ alimentato da due motori elettrici con una potenza nominale congiunta di 544 CV (536 CV / 400 kW) e 720 Nm (531 lb-ft) di coppia.

Accelera da 0 a 100 km/ in 5 secondi. L’autonomia è di 600 km .E’ un 5 posti co dimensioni 475/190/165 cm e un passo lungo di 293 cm. In Cina costa 25.000 dollari.

Entro l’anno prossimo, infine, Leapmotor si è impegnata a lanciare la prima auto elettrica a guida totalmente autonoma.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-