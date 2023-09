Zero bonus per la Spring in Francia: “È cinese”

Zero bonus per la Spring nel 2024 in Francia: è una Dacia della scuderia Renault, ma è prodotta in Cina e il governo di Parigi ha messo a punto incentivi che…

Zero bonus per la Spring, gli incentivi 2024 non perdonano neanche Renault Group

La vicenda è paradossale: il presidente Macron ha ordinato di riordinare gli incentivi in modo da escludere di fatto le auto provenienti dalla Cina. E lo stesso numero uno della Renault, Luca De Meo, un giorno sì e l’altro pure tuona contro la sleale concorrenza di Pechino. Arrivando a mettere nel mucchio anche Tesla, solo perché uno degli stabilimenti di Elon Musk è a Shanghai. Ma il primo modello a fare le spese della nuova normativa sul bonus sarà proprio un’auto della scuderia Renault, la Spring appunto, costruita in Cina. Un modello che nel primo semestre del 2023 figura al secondo posto assoluto nelle vendite di auto elettriche in Francia, dietro solo alla Tesla Y, con 15.083 immatricolazioni. Ma la partita è ormai chiusa. Il ministro della transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher, ha detto che nel mirino ci sono i modelli prodotti in Cina in fabbriche che utilizzano ancora il carbone. E ha citato Dacia Spring e MG 4 quali esempi.

E dire che lo Stato francese è il primo azionista…

La cosa è ancor più paradossale se si pensa che l’azionista di maggioranza della Renault è proprio lo Stato francese. È stato il governo di Parigi a ispirare la strategia di ritorno in patria delle produzioni dell’azienda guidata da De Meo, battezzata significativamente Renaulation. Ed è vero che molte produzioni finite in Paesi a basso costo del lavoro, tra cui la Cina stessa, torneranno in Francia. Ma una sostituta della Spring al momento non c’è ed è chiaro che, senza più incentivi, la piccola Dacia elettrica perderà competitività proprio sul suo mercato principale. Magari a favore della Renault Twingo, che invece è prodotta in Slovenia, all’interno della UE, e quindi non potrà essere privata del bonus.