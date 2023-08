Che numeri BYD: 5 milioni di auto con la spina

Che numeri BYD: il colosso cinese festeggia 5 milioni di auto vendute tra elettriche e ibride plug-in. E siamo solo all’inizio dei piani di espansione globale.

Che numeri BYD: super-crescita e ora barra sull’Europa

Stiamo parlando di un’azienda fondata nel 1985, con un acronimo tipico di chi non si pone limiti: BYD è l’abbreviazione di Build Your Dreams, costruisci i tuoi sogni. Quel che impressiona è la rapidità della crescita: ci sono voluti 13 anni per raggiungere un milione di NEV (New Energy Vehicles, ovvero auto con la spina) prodotti. Ma da lì ecco lo scatto: in altri 18 mesi si sono raggiunti i tre milioni, dopo di che sono serviti solo 9 mesi per raggiungere i 5 milioni. E ora nel mirino del colosso cinese c’è l’Europa, dove verrà costruito un nuovo stabilimento, il terzo fuori dalla Cina dopo il Brasile e l’India. Si parla di una mega-fabbrica per la quale sono già in corsa diversi Paesi del Vecchio Continente, con la Francia in ottima posizione per portarsi a casa l’investimento. L’Italia è fuori dai giochi, con il vice-premier Matteo Salvini a ripetere di considerare la Cina una minaccia e non un’opportunità.

La Atto 3 modello di punta per l’Italia

Solo nei primi sette mesi di quest’anno BYD afferma di aver venduto oltre 1,5 milioni, 92.469 dei quali provenivano da mercati al di fuori della Cina, come l’Europa. Un numero relativamente piccolo rispetto alle vendite complessive, ma più del doppio di quanto realizzato nel 2022. La commercializzazione in Italia è partita con l’apertura dei primi Store a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze. Il modello di punta è la Atto 3, un Suv che monta una blade battery da 60,5 kWh, con autonomia WLTP di 420 km, che arrivano fino a 565 km nel ciclo urbano. Le Blade Battery, in litio ferro fosfato (LFP), sono senza cobalto e, secondo BYD, “offrono maggiore sicurezza, resistenza e durata”. Il motore ha una potenza di 150 kW/204 CV, con 310 Nm di coppia (accelerazione 0-100 km/h in 7,3″). Consumo medio: 15,6 kWh/100 km. Come si diceva, il prezzo parte da 41.990 euro nella versione Comfort, per salire a 43.490 nella versione top, laDesign. A questi valori va aggiunta l’IPT.