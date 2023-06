BYD lancia in Italia Atto 3 e Han, due modelli elettrici. Il primo è un SUV di media taglia, il secondo una grande berlina 4x4 con due motori. La Atto 3 ha un listino a partire da 41.990 euro (IPT esclusa). Quindi con incentivo statale.

La commercializzazione parte con l’apertura dei primi Store a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze. Nelle concessionarie saranno esposti altri due modelli per ora non in vendita, Dolphin e Seal. Il colosso cinese si vanta di essere l’unico marchio che “progetta e produce il sistema completo di motori elettrici, batterie, trasmissioni elettrificate, unità di controllo e semiconduttori.“. Ovviamente in termini di vendite si punta sul prodotto meno costoso, la Atto 3, che monta una blade battery da 60,5 kWh, con un’autonomia WLTP di 420 km. Km che arrivano fino a 565 km nel ciclo urbano. Le Blade Battery, in litio ferro fosfato (LFP), sono senza cobalto e, secondo BYD, “offrono maggiore sicurezza, resistenza e durata” Il motore ha una potenza di 150 kW/204 CV, con 310 Nm di coppia (accelerazione 0-100 km/h in 7,3″). Consumo medio: 15,6 kWh/100 km. Come si diceva, il prezzo parte da 41.990 euro nella versione Comfort, per salire a 43.490 nella versione top, la Design. A questi valori va aggiunta l’IPT.

La Atto 3 ha di serie la ricarica bidirezionale

Già nella versione Comfort la Atto 3 è dotata di ricarica bidirezionale (V2L), con cui dare corrente oltre che ricevere (sarà anche sulla nuova Renault 5). Con tetto panoramico apribile, regolazione elettrica dei sedili anteriori, sistema di navigazione, rivestimenti in pelle vegana e touchscreen centrale rotante da 12,8 pollici. Touchscreen che sale a 15,6 pollici nella versione più costosa. La Han è invece un’ammiraglia con due motori che sviluppano una potenza combinata di 380 kW/517 CV. L’autonomia supera i 500 km (per la precisione 521 nel ciclo medio), con punte di 662 km nel ciclo urbano. La combinazione dei due motori elettrici e del sistema AWD sviluppa una potenza fino a 380 kW/517 CV, che consente di accelerare da 0 a 100 in 3,9 secondi. La Han ha un listino che parte da 70.940 euro per le versioni Executive, da 71.306 euro per la colorazione Emperor Red e da 71.550 euro per la livrea Al Blue.