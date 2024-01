Che alternative ci sono alla Tesla Model Y? Alessandro vuole sostituire la sua ibrida plug-in con un’elettrica e pensa in primis al Suv di Elon Musk. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Che alternative ci sono? 450 km di autonomia mi bastano, ricarico a casa…

“Già in passato vi avevo chiesto un parere e mi avevate risposto esaurientemente. Ora sarei, se possibile, a chiedervi un parere più finalizzato alle mie necessità Per ora guido una ibrida plug-in presa 4 anni fa, l’anno prossimo intendo cambiarla passando al full electric. Speravo arrivassero le batterie allo stato solido, tanto se ne parla ma niente è arrivato per ora. Passando al BEV io sarei orientato alla Tesla Model Y Standard, perché posso ricaricare a casa (con impianto fotovoltaico su tetto) e uso l’auto per lo più per andare al lavoro e per gli spostamenti fuoriporta o verso Milano. E, abitando in provincia di Milano, 450 km di autonomia teorica bastano e avanzano. La casa al mare è in Liguria e anche li posso ricaricare. Chiedo la vostra opinione in merito. Vi sono valide alternative alla Model Y, più che altro come spazio fruibile in bagagliaio e abitacolo e come dotazioni tecnologiche a prezzo sovrapponibile o un po’ inferiore? Perchè il costo non è da sottovalutarsi. Un’autonomia sui 400 km mi è sufficiente, quando devo fare un viaggio lo preparo prima“. Alessandro Costetti

Che alternative ci sono? Con questi tagli del prezzo…

Risposta. Premessa: la Tesla Model Y come competitor è un osso duro non solo per le altre elettriche, ma per le auto in generale, diesel e benzina compresi. Nel 2023 è stata l’auto più venduta in Europa in assoluto, con 254.822 consegne. I tagli di prezzi annunciati da qualche giorno per la versione Standard Range che interessa ad Alessandro (quasi 7 mila euro, bonus compreso) la rendono ancora più competitiva. Il listino parte da 42.690 euro, ma il prezzo vero con l’incentivo è 39.690 (36.690 con rottamazione). Che alternative ci sono? Si può considerare la Renault Megane e-Tech, che ha prezzi a partire da 43.950 euro, ma è meno spaziosa e meno potente (160 kW-220 Cv contro 235-320). Per di più la Tesla ricarica a potenze più elevate (fino a 250 kW) e ha più accelerazione (6,9″ sullo 0-100 contro 7,4). E dispone di una rete di ricarica dedicata, i Supercharger, a prezzi competitivi. Poi c’è la cinese BYD Atto 3 a 41.990 euro meno bonus, con autonomia 420 km e 150 kW-204 Cv di potenza, meno performante. Altri modelli ci sono, ma in genere sono fuori incentivi e quindi ben sopra i 40 mila euro.