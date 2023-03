I miei 1.000 km sottozero con Skoda Enyaq 60: 11 ore e non sentirle

Dovevo andare da casa mia (Salsomaggiore Terme) a Pescara per ritirare un “mio” cane (sono un allevatore) che purtroppo ha avuto comportamenti non proprio edificanti ed ha bisogno di un periodo di rieducazione.

Il viaggio è di quelli da 1.000 km… e anche con un’ auto endotermica sarebbe alquanto impegnativo. Anche per questo (mi conosco) non sono andato con il VW Caravelle perchè sapevo che non mi sarei mai fermato…e sarei tornato a dir poco massacrato!

Quindi dopo aver portato mio figlio a scuola sono partito contando di arrivare a destinazione per pranzo, mangiare con i miei clienti e nel frattempo ragionare sul problema del cane, e poi ripartire subito dopo.

Tutto questo nella settimana più fredda dell’anno! (fino a -8) Ho attivato il mese di ABRP premium, la flat di EnelX da 145 kWh e… cerco di fare un resoconto dettagliato in modo da poter dare alcune info utili a chi può essere interessato. Partito da casa verso le 7.20 con -8,5 gradi!!

Breve sosta per lasciare mio figlio a scuola e poi via!

ABRP ha insistito che potevo arrivare a Riccione ma dopo un po’ mi ha proposto una pausa di 5 minuti di ricarica a Bologna alla Free to x… sosta accettata per un caffe ed una sosta fisiologica!

Temperatura esterna ancora sottozero (sono le 9) e velocità di crociera di 115 km/h Secondo step a Rimini sempre con la Free toX (siano benedette!). Cruise control a 120 e temperature prossime ai 2 gradi. Arrivato con il 13% come predetto da ABRP e consumo medio di 19.6 kWh/100km. Anche qui una semplice sosta da 10 minuti prevista…

Per ora nessun motivo di rimpiangere la scelta di partire con la mia Skoda Enyaq 60! Anzi! Ed ecco l’ultima fermata prima dell’arrivo! Finalmente vedo potenze di ricarica degne della mia enyaq! (113 kW). Faccio due conti per sapere quanto ricaricare per arrivare al ristorante dove c’è una colonnina di Be Charge da 100 kW con cui ricaricare per bene…

Cruise a 115 perchè ero un po’ tirato con i margini (arrivato con il 3%) consumi di 18,8 kWh/100km Ricaricato al 100% durante il pranzo sono andato a casa del cliente a “ritirare” il cane e poi sono ripartito per il ritorno e mi sono accorto dopo poco di aver “pagato” l’ ottimo consumo all’andata nel viaggio di ritorno. Infatti nel ritorno sebbene le temperature fossero simili i consumi erano molto più alti! 22…24 kWh/100km!

Mi sono spiegato questo fatto pensando che forse andando verso il mare “guadagnavo” perché mi abbassavo, seppur di poco, di quota mentre tornando verso la mia zona ho fatto il contrario al ritorno. Oppure era la presenza del sole che rendeva l’aria meno densa? O entrambe? Comunque questo è il risultato finale del viaggio:

Da notare oltre ai consumi la temperatura di ieri sera all’arrivo… Pentito della scelta dell’auto? No! Certo ci ho messo parecchio di più ma sono arrivato abbastanza riposato e con una spesa ben inferiore a quella che avrei avuto con il gasolio… Di sicuro quando riporterò a casa in “mio” cagnone farà più caldo e sarà tutto più semplice ed ancora meno costoso!