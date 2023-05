Un week end all’insegna di Skoda Enyaq Coupé

Nel prossimo week end del 20 e 21 maggio tutta la rete della Concessionarie ufficiali Škoda in Italia sarà aperta per accogliere curiosi e appassionati che vogliano conoscere da vicino Enyaq Coupé, il primo SUV sportivo 100% elettrico della Casa boema.

Il SUV coupé è sviluppato sulla piattaforma MEB del gruppo VW ed è proposto con batterie da 62 kWh o 82 kWh e trazione posteriore o integrale, realizzata attraverso la sinergia di due motori elettrici, uno per asse. La gamma di potenze va da 132 kW a 195 kW. Enyaq Coupé è proposto anche nella versione RS, la prima sportiva della Casa boema spinta da un powertrain completamente elettrico. Al nuovo modello è dedicata una compagna di comunicazione già on-air su TV, Web, radio e social fino alla fine di maggio.

In occasione dell’open weekend dedicato a Enyaq Coupé tutte le Concessionarie Ufficiali Škoda saranno aperte per permettere a curiosi e appsassionati di toccare con mano le caratteristiche uniche del nuovo modello Škoda. La linea sportiva rende Enyaq Coupé anche molto efficiente dal punto di vista aerodinamico, con un valore di Cx pari a 0,248, che si riflette positivamente sull’autonomia, dichiarata fino a 559 km nel ciclo WLTP per la variante con batteria da 82 kWh lordi e trazione posteriore.

I progettisti hanno posto la massima attenzione anche alla praticità e alla fruibilità quotidiana: il vano bagagli ampio e regolare ha un volume che varia da 570 a 1.610 litri, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

A sostenere il lancio di Enyaq Coupé è la campagna di comunicazione dedicata, che resterà on-air su TV, radio, web e social fino alla fine di maggio. Il nuovo Enyaq Coupé è già in vendita in Italia, con un listino che parte da 50.100 euro per la variante 60.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–