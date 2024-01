Le colonnine a ricarica lenta City Plug A2A si inseriranno nel tessuto urbano in modo discreto e capillare e non impatteranno sulla rete elettrica.

Nei prossimi due anni a Milano arriveranno 4.000 punti di ricarica alimentati con energia 100% rinnovabile e l’impegno di A2A è quello di realizzarne almeno il 60% entro il 2024. Le prime 7 sono state svelate questa mattina in Via Manara. A tagliare il nastro è stato il Sindaco Giuseppe Sala affiancato dall’Assessore alla mobilità Arianna Censi e da Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A.

Le City Plug sono piccole colonnine di ricarica che erogano meno potenza, ma che hanno innumerevoli vantaggi e sono il frutto di un approccio molto pragmatico al problema della ricarica. Le colonnine a ricarica lenta (ne abbiamo già parlato) permettono di rendere estremamente capillare la diffusione dei punti di “rifornimento” e inoltre sono di facile ed economica installazione.

Milano, grazie alle 2.000 colonnine City Plug diventerà una delle quattro città europee a maggior densità di punti di ricarica, insieme a Parigi, Londra ed Amsterdam.

Bassissimo impatto

L’impatto sull’urbanistica sarà bassissimo viste le ridotte dimensioni e il gradevole design firmato da Giugiaro Architettura. Potranno anche essere integrate all’interno dei lampioni dando una seconda funzione alla rete dell’illuminazione pubblica. Un altro enorme vantaggio (anche economico) deriva dal fatto che per l’istallazione non sono necessari lavori infrasturrurali sulla rete elettrica.

LEGGI E VEDI ANCHE IL VIDEO City Plug di A2A: ecco perché sarà il Santo Graal della ricarica

Ultimo, ma non certo per importanza, le City Plug non avranno stalli riservati o a tempo, ma saranno collocate in aree contrassegnate da strisce blu o gialle. In altre parole, di fronte alle colonnine potranno parcheggiare tutti (anche auto termiche). Questo da un lato riduce le opportunità di trovare uno spazio libero a chi vuole ricaricare, ma dall’altro permette una diffusione capillare e molto abbondante senza entrare in conflitto con la maggioranza degli automobilisti.

Come funzionano le colonnine City Plug?

Le City Plug verranno organizzate in “stazioni” da 7 kW con 7 colonnine collegate tutte in parallelo. Ogni colonnina disporrà di due postazioni di ricarica. La potenza verrà suddivisa dal sistema in base al numero di veicoli collegati. Potrà quindi variare da un massimo di 7 kW a un minimo di 0,5 nel caso (fantascientifico) in cui siano contemporaneamente connesse 14 auto in ricarica.

Per ricaricare basta utilizzare l’app A2A, la RIFD Card oppure quelle dei 45 MSP con cui A2A ha stretto accordi. Come detto, per occupare i parcheggi adiacenti alle colonnine non ci sono limitazioni di tempo o in base al tipo di veicolo.

Il modello City Plug ha senso?

Nell’immediato futuro la stragrande maggioranza degli spazi sarà occupata dalle automobili termiche in sosta e chi deve ricaricare farà davvero fatica a fare affidamento sulle City Plug. Ma già tra un paio d’anni, quando i punti ricarica saranno 4.000 le cose cambieranno. Guardando ancora più avanti nel tempo: il parco circolante continua a diminuire e così la richiesta di parcheggi; contemporaneamente aumenta la proporzione delle auto elettriche sul totale dei veicoli. In questa prospettiva il cambio di paradigma su cui A2A sta puntando potrebbe essere realmente la svolta per la mobilità elettrica in ambito urbano.

“Per la diffusione delle auto elettriche ci sono due limiti: il costo e il fatto di non trovare molti punti di ricarica. Sul costo non possiamo farci niente – ha detto il Sindaco Giuseppe Sala -, sul tema delle ricariche invece sentivamo di dover intervenire pesantemente. Conoscendo i milanesi, questa potrebbe essere la molla che attiverà ancora di più il passaggio verso l’elettrico”.

La City Plug è un cambio di paradigma incredibile – ha spiegato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A-. Il capoluogo lombardo, anche grazie a questa capillare infrastruttura, accelererà la transizione elettrica. In ambito urbano la necessità non è quella della ricarica veloce, con l’onere di scollegare e spostare il veicolo dopo una o due ore, bensì di lasciare l’auto parcheggiata la sera e ritrovarla carica la mattina. Entro il 2030 abbiamo ipotizzato di installare 22.000 colonnine di questo tipo in tutt’Italia“.

“Questo tipo di colonnine – spiega l’Ass. Arianna Censi – uniscono due esigenze: la facilità di trovare le colonnine e la non competizione (per il parcheggio, NDR) con coloro che non hanno un’auto elettrica. Ad oggi sono in corso di autorizzazione più di 270 istallazioni di colonnine e all’anno sono circa 400-450”.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-