La a R5 avrà la ricarica bidirezionale. Con la possibilità tramite il caricatore non solo di assorbire energia, ma di fornirla dove serve (anche alla rete elettrica).

La R5 avrà la ricarica bidirezionale, con cui vendi energia alla rete o alimenti piccoli consumi

Questo grazie all’hardware, come i componenti elettrotecnici nativamente reversibili, e al software che si occupa della gestione della corrente elettrica. La nuova Renault potrà così beneficiare del servizio Mobilize V2G, preservando al tempo stesso la capacità della batteria. La Casa francese spiega che, oltre a reimmettere l’elettricità in rete, il caricabatterie bidirezionale è anche in grado di alimentare un barbecue elettrico per un picnic. Oppure un’aspirapolvere per pulire gli interni dell’auto (funzione V2L, vehicle-to-load o dal veicolo agli elettrodomestici). Con un adattatore sviluppato da Renault che si attacca alla presa di ricarica del veicolo, la R5 è in grado di fornire energia equivalente a quella prodotta da una presa di corrente da 220 volt. Il tutto è stato sviluppata da Software République (Orange, Gruppo Renault, STM e Thales) con il partner tecnologico IoTecha Corp.

Il costo della ricarica sarà dimezzato, promette Renault

La stazione Mobilize Powerbox comunica con l’auto e il cloud per ricaricare la batteria o inviare elettricità alla rete. Questo a seconda delle esigenze di ricarica, del fabbisogno domestico e degli incentivi del mercato dell’energia e della rete pubblica. Prodotta nello stabilimento di assemblaggio elettronico di Lacroix, la stazione bidirezionale avrà una potenza che va da 7 a 22 kW. Sarà compatibile con tutti i veicoli elettrici ed ibridi plug-in. E promette ai conducenti della Renault 5 di risparmiare sulla ricarica e di ridurre la bolletta complessiva con la rivendita di elettricità sul mercato dell’energia. “Grazie a Mobilize V2G, l’auto diventa una riserva di energia. Al conducente basterà collegare regolarmente il veicolo alla Powerbox per ottimizzare la bolletta e decarbonizzare la mobilità. Il costo della ricarica sarà mediamente dimezzato“, assicura Corinne Frasson, Direttrice Servizi Energia per Mobilize.