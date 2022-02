Bollette impazzite, come farò con la mia ID.3? Ce lo chiede Roberto, alle prese con la prima fattura del 2022, un vero salasso. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

Bollette impazzite: “Per ora ricarico a 30 euro al mese, ma…”

“Sono un felice possessore di una Volkswagen ID.3 da circa un anno e ho percorso 33.000 Km .Vi ho gia scritto lo scorso anno esprimendo la mia piena soddisfazione sull’uso di questa vettura. Volevo ora fare il punto sul discorso del costo dell’energia ( molto di attualità in questo periodo). Soprattutto se si decide di ricaricare a casa, dove ho istallato una wall-box, che in realtà per ora uso pochissimo. In quanto ho attivo un abbonamento flat con A2A che mi permette di ricaricare presso le loro colonnine con solo 30 euro al mese . Mi aspetto però che non passerà molto tempo perché anche A2A dovrà fare sicuramente dei ritocchi. Anzi, già da quest’anno non è più possibile ottenere l’abbonamento flat. Anche se per il momento chi come me lo ha sottoscritto l’anno scorso può ancora continuare ad utilizzarlo con lo stesso prezzo (fino a quando non è dato a sapersi)“.

“…ma a casa pago già 0,40/kWh, una follia”

“ In attesa dei cambiamenti e pensando che la convenienza in futuro sarà di ricaricare a casa, sto analizzando i costi delle mie bollette ( in allegato). Tengono conto della lettura dei consumi reali dello stesso periodo (Dicembre – Gennaio 2021 e 2022).Ripeto, reali da come leggo nel retro dove sono specificati i dettagli. Dai miei calcoli noto che se divido i Kw consumati con il totale della bolletta di Dicembre/Gennaio 2021 il costo al kWh è circa di 0,23 centesimi. Mentre nella bolletta di Dicembre /Gennaio 2022 risulta essere di circa 0,40 centesimi al KWh . Aldilà che i consumi della bolletta 2022 risultano piu elevati, il costo al KWh mi risulta circa il doppio!!..Possibile? Forse sto sbagliando qualcosa nel calcolo? Chiedo a voi gentilmente lumi sulla questione. Vi ringrazio anticipatamente. Complimenti per i Vostri interessanti articoli sul mondo della mobilità elettrica, vi seguo sempre con simpatia “ . Roberto Zappa.

Aumenti folli, ecco che cosa si può fare

Risposta. Purtroppo i prezzi sono questi e col caro-bollette, secondo le previsioni del governo e della Banca d’Italia, dovremo fare i conti per tutto il 2022. I costi per il servizio di maggior tutela seguono le decisioni dell’Autorità per l’Energia (ARERA), che a sua volta non fa che recepire quanto avviene sui mercati internazionali. Per il primo trimestre 2022 la tariffa elettrica è a 46 centesimi per kWh, più del doppio dei 21 centesimi di un anno fa, un’impennata assurda. Come orientarsi, dunque? Per chiarirsi le idee consigliamo a tutti di leggersi con attenzione che cosa consiglia un esperto come il prof. Alessandro Abbotto. Per esempio: sul libero mercato sono disponibili molte offerte vantaggiose, sia in fascia monoraria che a fasce differenziate. Anche con energia elettrica prodotta al 100% da rinnovabili certificate. Attenzione poi a calcolare bene il costo della ricarica domestica, per capire quanto è competitiva rispetto alle offerte nelle colonnine. È necessario escludere i costi fissi della bolletta che avrei comunque, a prescindere dalla presenza o meno di una vettura elettrica da ricaricare. A meno che si attivi ex novo un contatore, POD, solo per ricaricare l’auto. Purtroppo i prezzi sono questi e col caro-bollette, secondo le previsioni del governo e della Banca d’Italia, dovremo fare i conti per tutto il 2022. I costi per il servizio di maggior tutela seguonodell’che a sua volta non fa che recepire quanto avviene sui mercati internazionaliPerla tariffa elettrica è apiù del doppio deidi un anno fa, un’impennata assurda. Come orientarsi, dunque? Per chiarirsi le idee consigliamo a tutti di leggersi con attenzioneun esperto come il prof.Per esempio: sul libero mercato sono disponibili, sia in fascia monoraria che a fasce differenziate. Anche con energia elettrica prodotta alcertificate. Attenzione poi a calcolare bene il costo della ricarica domestica, per capire quanto è competitiva rispetto alle offerte nelle colonnine. È necessariofissi della bollettaa prescindere dalla presenza o meno di una vettura elettrica da ricaricare. A meno che si attivi ex novo un contatore, POD, solo per ricaricare l’auto.