Bollette impazzite 2 / “Come faccio con la mia Skoda”

Bollette impazzite 2/ Dopo Roberto, un altro lettore con auto elettrica (una Skoda Citigo) racconta come si è organizzato per combattere il caro-energia.

“Sono Paolo Melani da Pistoia e ho appena letto il vostro articolo “Bollette impazzite come farò con la mia ID 3?”. Voglio condividere anch’io la mia esperienza “elettrica”. Da dicembre 2020 sono un felice proprietario di una Skoda Citigo IV, oramai fuori produzione. Ma è rimasta la cugina Volkswagen E-Up che, anche se non recentissima, ritengo la miglior citycar per consumi, autonomia,prestazioni e rapporto qualità-prezzo. Nel 2021 in Germania ne sono state vendute quasi 31.000, solo Tesla Model 3 ha fatto meglio con 35.000 unità. L’acquisto di un auto elettrica è stato agevolato dal fatto che:

– Ho dato indietro vecchia auto da rottamare, beneficiando di 6.000 euro di incentivi statali e 4.000 euro di sconto casa madre/concessionaria.

“ Chi possiede un impianto fotovoltaico sa che è più conveniente la tariffa bi-oraria (molti gestori però non hanno tariffe molto differenziate tra fascia F1 e F2/F3). Intorno ad aprile 2020, noto che Alperia ha prezzi molto interessanti per l’energia (da fonte rinnovabile) 0,059 F1 e 0,022 F2/F3. Decido di sottoscrivere il contratto della durata di 18 mesi, che mi viene attivato il giugno 2020. Adesso questo gestore (come pure gli altri) hanno prezzi sensibilmente più alti…Dopo un aggiornamento dell’ app Tesla, è ora possibile far caricare parzialmente la batteria dalla rete nelle fasce F2/F3. Questo quando, in inverno, l’apporto del fotovoltaico è insufficiente al fabbisogno di energia elettrica. La bolletta di novembre/dicembre 2021 parla da sola: 1571 kWh consumati (quasi 600 sono stati prodotti dal fotovoltaico, altrimenti erano ben più di 2.000). Per un importo di 180,63 euro. La potenza è stata portata da 3 Kw/h standard a 6Kw/h, con conseguente aumento dei costi fissi “ .