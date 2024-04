Anche Wroom cambia tariffe: alcuni lettori ci informano di avere ricevuto una mail in cui li si informa di una rimodulazione dei costi alla colonnine.

Anche Wroom cambia tariffe: in arrivo nuovi tipi di abbonamenti

Con gli aumenti decisi dalle grandi utilities italiane ( da ultima A2A a inizio aprile), è iniziata la caccia alle app con tariffe più convenienti. E una di queste è sicuramente Wroom, una app ideata dai ragazzi bergamaschi di Ressolar.

Adesso però è in atto un ripensamento, annunciato con una mail in cui si spiega che un restyling completo dell’App verrà rilasciato a breve, dal 20 Aprile. E che Wrrom è stata quindi costretta “a sospendere temporaneamente la possibilità di sottoscrivere nuovi abbonamenti di ricarica”. Da quel che si capisce, però, non si tratta solo di un fatto tecnico: “Qualora avessi un abbonamento di ricarica attivo, al termine del mese già pagato, lo stesso non verrà più rinnovato automaticamente”, prosegue la mail.

“Ci rendiamo conto che questa situazione potrebbe causare qualche piccolo disagio. Ma vogliamo assicurarti che stiamo lavorando duramente per completare questi miglioramenti il prima possibile. E ripristinare la piena funzionalità dell’App con nuovi tipi di abbonamenti.

Una app nata a Bergamo all’interno di Ressolar

Vedremo di che cosa si tratta, certi che Wroom saprà escogitare comunque soluzioni interessanti. La app è stata progettata e sviluppata all’interno di Ressolar da due giovani bergamaschi, Lorenzo Monti e Martino Piccinini, rispettivamente It manager e Business developer.

Due anni fa al sito BergamoNews l’amministratore delegato di Ressolar, Marina Piccinini, aveva spiegato: “La rete di ricarica attivabile tramite app Wroom si estende su tutto il territorio nazionale con oltre 9.000 punti di ricarica. Wroom si sta espandendo velocemente grazie ad accordi di interoperabilità. E potrà aumentare fino all’attivazione di oltre 300 mila punti di ricarica in 52 paesi in tutto il mondo entro fine anno”.

Da allora di strada ne è stata fatta parecchia e l’app è stata utilizzata da tantissimi utenti in Italia. Vedremo dove porterà il ripensamento e quali tipi di abbonamento verranno proposti.