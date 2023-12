La barca elettrica che vola fino a 99 nodi (114 miglia nautiche/183 km/h). Questo il nuovo record di velocità. Una sfida vinta dagli studenti dell’Università di Princeton del New Jersey che hanno migliorato considerevolmente il precedente record di 88,61 miglia raggiunto da Jaguar Vector nel 2018 (leggi qui).

Ma si è volati oltre i 100 nodi, prossimo obiettivo 104

Il record dei ragazzi della Princeton Electric Speedboating a bordo di Big Bird si è ottenuto nel lago Townsend vicino a Greensboro, nella Carolina del Nord. La velocità massima ha superato i 100 nodi. La certificazione ha funzionato in questo modo. Al “timone” John Peeters la cui velocità in un’unica direzione (1 chilometro) ha toccato i 96 nodi (111 mph), ha poi aumentato la velocità nella direzione opposta (sempre 1 chilometro), registrando 101, 6 nodi (117 mph). Si è fatta la media tra i due tempi/velocità ottenendo così il nuovo record mondiale.

Il primo chilometro di Big Bird è stato percorso in 20,138 secondi e ha completato il passaggio di ritorno in 19,038 secondi.

Superato anche il record di Vision Marine a 116 km/h (siamo sui 100 nodi) (leggi qui).

Il percorso è stato autorizzato dall’American Power Boat Association e i ragazzi non si vogliono fermare qui. Andrew Yates, responsabile della tecnologia di Princeton Electric Speedboating, ha detto che sono pronti ad un nuovo record: “fino a 104 nodi (120 mph)”.

Un motore da 149 kW equivalenti per la barca elettrica da record

Il record è stato tagliato con un motore da 149 kW ovvero 200 CV equivalente della Flux Marine di Rhode Island. Un motore preparato insieme agli studenti per il record. Si è puntato anche sul peso che si limita (pilota incluso) a soli 442 kg. Chiaro che le batterie sono limitate visto che l’autonomia era secondaria in questo evento.

Gli autori di questa impresa fanno parte del Princeton Electric Speedboating: “Un team di 44 ingegneri laureati a Princeton che costruiscono e gareggiano con barche elettriche in competizioni in tutto il mondo”.

IL VIDEO

L’obiettivo non è solo agonistico, anzi: “Nelle competizioni miriamo a promuovere la sostenibilità nel settore nautico attraverso il successo delle nostre imbarcazioni“. La ricerca sul motorsport punta, quindi, alle ricadute nell’industria nautica. Come sottolinea Edric Zhang, rappresentante di Princeton Electric Speedboating. “La nautica elettrica in generale sta crescendo a un ritmo rapido ed è fantastico far parte del settore“.

Il laboratorio è stato “fondato nell’agosto 2020 da sei studenti junior è la missione del nostro team è dimostrare la fattibilità e la fattibilità delle imbarcazioni elettriche in un settore nautico/nautico dominato dal gas“.

GUARDA IL VIDEO: In volo con Candela

Al di là del record, il vero limite della nautica elettrica oggi non è la velocità ma l’autonomia, si studiano soluzioni che possono essere utili nella transizione energetica dei motori marini.

Veloci anche le barche elettriche degli studenti italiani

Anche in Italia gli studenti universitari di Bologna, sempre sul gradino più alto del podio nell’evento Energy Boat di Monaco (leggi qui), Milano (anche loro al top) ma pure di Messina e Genova stanno ottenendo dei grandi risultati sportivi e soprattutto di ricerca.

Non sono importanti tanto i record ma i test e la ricerca che portano alla realizzazione di motori più performanti e con consumi ridotti.

