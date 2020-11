Auto elettriche e mercato dell’usato: esiste? E’ forse presto per fare considerazioni sulla tenuta di valore nel tempo delle auto elettriche. Tuttavia qualcuno qualche considerazione inizia a farla. Cerchiamo di capirci qualcosa in più. Quattroruote ha provato a proporre in permuta delle auto elettriche usate per l’acquisto di auto nuove. Per una Nissan Leaf 2013 con 90.000 ha ricevuto delle offerte estremamente basse: la più alta di solo 4.000,00 Euro, la maggior parte di 1.300,00 Euro.

Auto elettriche e mercato dell’usato: quanto vale davvero la Nissan Leaf del 2013?

Nessun dubbio circa il fatto che questi siano i reali valori offerti in permuta a chi ha raccolto i dati per conto di Quattroruote. Ma mi domando: che valutazioni hanno fatto i concessionari? La spiegazione a valutazioni così basse potrebbe essere che, in questo particolare momento di incentivi statali stellari, l’interesse per veicoli usati sia ridotto. E che quindi i saloni non vogliano prendersi il rischio di avere delle auto ferme per troppo tempo. O semplicemente che abbiano seri dubbi sulla possibilità di venderle. E’ difficile vendere qualcosa che non si conosce. E i concessionari, nella maggior parte dei casi, non conoscono affatto il prodotto elettrico.

Nissan Leaf 2013: quanto era costata all’acquisto?

Nissan Leaf nel 2013 aveva un prezzo di acquisto di 30.690,00 Euro. Proviamo a cercarne una oggi, con lo stesso chilometraggio di quella proposta in permuta nel servizio di cui sopra. Ne troviamo una con 90.822 km. Viene proposta al prezzo di 8.900,00 Euro.

Il valore residuo dell’auto dopo 7 anni e 90.000 km è quindi di circa il 30%.

Proviamo a vedere quanto valore ha perso invece una paragonabile auto endotermica dello stesso produttore:

Nissan Qashqai 1.5 dCi veniva venduta nel 2013 al prezzo di 26.300,00 Euro. A oggi, quell’auto con 90.000 km all’attivo viene proposta su autoscout24 al prezzo di 6.900,00 Euro (valore residuo pari a circa il 26% del valore originale).

Quindi, se così fosse, sembrerebbe tutto regolare

La perdita di valore nel tempo sarebbe persino a vantaggio dell’elettrica in questione. Ma la domanda che viene spontanea è: da quanto tempo questo annuncio è in attesa di un compratore?

I concessionari vendono le elettriche effettivamente a questo prezzo? Non lo sappiamo. Ma il portale restituisce una sorta di statistica circa gli annunci e le chiusure del passato e indica il prezzo attuale come un “buon prezzo”.

Le domande che mi vengono spontanee dopo questa analisi sono due:

é davvero così? I salonisti vogliono evitare di prendersi in carico un’auto che non saprebbero affatto gestire? Per questo offrono in permuta un valore basso? Vogliono fare in modo che il cliente desista e venda autonomamente l’auto? O semplicemente non vogliono “scocciature” un’auto elettrica usata, come questa Leaf del 2013 potrebbe essere un buon acquisto?

Alla prima domanda non sono ancora stato in grado di dare una risposta certa.

Alla seconda domanda forse si può provare a rispondere: un’auto elettrica come questa, seppur di vecchia generazione e quasi fuori dal periodo di garanzia della batteria, potrebbe avere ancora qualcosa da dire. Sarebbe interessante verificare le condizioni della batteria dell’auto, magari con una diagnostica come quella di Aviloo. Se il nostro utilizzo non è particolarmente intensivo e se possiamo convivere con una minima naturale perdita di prestazioni del pacco batteria, potremmo probabilmente sfruttare l’auto almeno per qualche anno ancora.

E voi, cosa ne pensate?