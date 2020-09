La Porsche più venduta? È l’elettrica Taycan

La Porsche più venduta? No, non è la 911. E neppure la Cayenne o la Panamera. Nel mese scorso in Europa è stata l’elettrica Taycan, con un sorpasso clamoroso.

La Porsche più venduta davanti alla 911 e alla Cayenne

Premessa: non basta un mese (tanto più se è agosto) a stabilire una tendenza. Possono pesare fattori temporanei, come dinamiche produttive che influiscano sulle immatricolazioni finali. Ma resta il fatto che chi pensava all’elettrico come a una piccola nicchia deve guardare questi dati e cominciare a ricredersi. I numeri parlano chiaro: nel Vecchio Continente si sono vendute 1.173 Taycan, contro 1.097 Porsche 911 e 771 Cayenne. Il sorpasso è stato segnalato con un tweet dagli analisti di Love Car Industry, su dati di Jato Dynamics.

E dire che la Taycan non è certamente la più economica delle Porsche: i listini partono da 111 mila euro, per arrivare fino ai 193 mila della Turbo S. Un prezzo, quest’ultimo, più da Ferrari che da Porsche, ma che non scoraggia gli acquirenti anche per questa versione top.

Un successo che salva l’onore del made in Germany

Forse neppure la Porsche si aspettava un successo simile. Sempre secondo il tweet di Love Car Industry, con 1.173 macchine immatricolate la Taycan ad agosto è stato il quinto modello più venduto nel suo segmento di mercato, il Segmento E. E in assoluto la 15° auto più venduta tra tutte le elettriche. Da sola ha fruttato un quarto delle vendite totali di Porsche in Europa.

La Casa di Stoccarda ha pianificato di produrre 20 mila Taycan all’anno, ma se gli ordini continueranno a questo ritmo è probabile che debba alzare i target. Con un elemento di soddisfazione in più: buona parte degli acquirenti non fa parte dei soliti aficionados Porsche, sono “clienti di conquista”. Un successo che in parte compensa le difficoltà del made in Germany nella transizione all’elettrico. Come segnalato già a marzo da un impietoso report del sito specializzato tedesco Electrive.