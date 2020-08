Come sta la batteria di una e-Golf dopo 160 mila km. Gabriele ha raggiunto in poco più di due anni e mezzo il traguardo che il costruttore prevede come fine-garanzia del pacco-batteria. Sono proprio 160.000 km o 8 anni. E ci racconta quanta autonomia ha perso (guarda il primo check a 135 mila km).

Come sta la batteria? Gabriele ha fatto la diagnosi

di Paolo Mariano

Come sta la batteria dopo un uso prolungato. È quel che la maggior parte delle persone si chiede rispetto all’auto elettrica è: qual è la durata nel tempo del pacco-batterie? E questa è probabilmente la domanda che chi acquisterà un’auto elettrica usata tra qualche anno si farà. Oggi infatti ha forse poco senso farlo, visti gli incentivi in gioco. Ma prima o poi un mercato dell’usato esisterà. Un tempo, quando andavamo ad acquistare un’auto di seconda mano, lo facevamo col meccanico di fiducia. Gli chiedevamo di ascoltare il motore e aprire il cofano per eventuali anomalie. Con un’auto elettrica dobbiamo occuparci di altro. Molti, e i dealer in questo a volte contribuiscono alla confusione, associano il termine di garanzia al momento in cui sarà necessario sostituire il pacco-batteria. Ma è davvero così? Gabriele, di fatto in questi due anni e mezzo non ha notato alcuna perdita di prestazioni della batteria. Ma, volendo essere davvero certo di cosa succede nel pacco batteria, si è rivolto al dealer Volkswagen della sua zona, chiedendo una diagnostica.

Come sta la batteria dopo anni di guida in montagna

Volkswagen di fatto non prevede questa possibilità. Forse perché è davvero molto sicura delle performance a lungo termine della batteria. Forse vuole che l’utente non debba preoccuparsi di questi aspetti. Quello che è certo è che tale verifica non è prevista. Ma Gabriele vuole comunque andare a fondo della questione. Si trova, probabilmente unico in Italia ad aver raggiunto un simile kilometraggio in e-Golf, oltretutto su percorsi di montagna, con dislivelli costanti da 0 fino a 1500 metri.

In questo tipo di strade la batteria è molto più sollecitata che in pianura. I picchi nelle richieste di energia nelle accelerazioni in salita sono accompagnate da ricariche fino a 50 KW nelle ripide discese. Un po’ come se di tanto in tanto ma tutti i giorni, più volte al giorno, attaccassimo l’auto a una colonnina fast, pur senza farlo mai davvero. A questo spesso non si pensa. Una guida molto sportiva, o una guida fatta di continue salite e discese, rappresenta uno stress molto maggiore per la batteria dell’auto. Rapide cariche e scariche aumentano la temperatura del pacco batteria e questo può velocizzarne l’usura.

L’analisi affidata ad Aviloo Batteriediagnose

Gabriele è venuto a sapere di un’azienda di Vienna, Aviloo Batteriediagnose (qui il sito) attiva dal 2018 nell’analisi certificata dello stato di salute (SOH) delle batterie. Li contatta e si fa spiegare come fanno questa verifica sui veicoli elettrici. L’azienda collega un proprio dispositivo alla porta OBD dell’auto, per accedere a informazioni quali temperatura, livello di carica, ecc. sulle singole celle in tempo reale). Questo dispositivo si collega direttamente via rete cellulare a un cloud sul quale gira il software di analisi. L’auto, con una iniziale ricarica al 100%, viene guidata fino a scaricare completamente la batteria. Il software, conoscendo anche le ricariche dovute alle frenate dell’auto (recupero), calcola quanta energia la batteria è ancora in grado di stoccare. E quindi restituisce lo stato di salute della batteria espresso in percentuale. In questo modo, chi ad esempio desidera vendere la propria auto, è in grado di indicare all’acquirente anche lo stato di usura della batteria.

La sentenza: resta il 92% di capacità

Nel caso dell’auto di Gabriele, dopo 159.491 km percorsi, la batteria è ancora in grado di stoccare il 92% dell’energia che poteva stoccare da nuova. Detto diversamente, l’auto ha ancora 212 degli iniziali 230 km medi di autonomia. Questo significa che, per la stragrande maggioranza degli utenti (chiunque percorra meno di 200 km al giorno), la batteria è ancora virtualmente nuova. Sappiamo che la media di autonomia di un’auto di pari categoria di recente progettazione è pari a circa doppio (circa 420 km, ad esempio nella Volkswagen ID3 58KWh). Con performance per lo meno allo stesso livello, dopo 8 anni o 160.000 km percorsi ci ritroveremmo comunque con un’auto ancora in grado di percorrere oltre 380 km con una carica. Teniamo conto anche del fatto che il pacco batteria di e-Golf non è climatizzato e quindi è molto più soggetto all’usura data dagli sbalzi di temperatura. Quindi, nel caso di un’auto con pacco batterie climatizzato, il degrado sarebbe probabilmente ulteriormente inferiore.

L’errore da non fare? Tenere l’auto sempre in ricarica

Di fatto il pacco batteria in un’auto elettrica è forse la componente più costosa. Tuttavia l’usura non sembra essere così veloce e importante da costringere il proprietario dell’auto alla sostituzione nel periodo di vita dell’auto stessa. A meno, certo, di un decadimento che a un certo punto non sia più lineare. Sarà interessante analizzare la situazione quando l’auto avrà raggiunto ad esempio i 240.000 km. Ma quali sono i comportamenti che più negativamente influenzano la durata del pacco batteria nel tempo? Gabriele lo ha chiesto agli esperti di Aviloo. Secondo la loro esperienza, ad esempio, molti utenti in preda all’ansia da autonomia hanno un’abitudine sbagliata. Ovvero collegare sempre e comunque la propria piccola auto elettrica da città alla rete di ricarica. Auto che quindi resta con una carica al 100%, inutilmente, per giorni e giorni, anche se poi la si utilizza solamente poche volte alla settimana. Questo per la batteria è più dannoso che una ricarica fast quotidiana.

Il costo chilometrico? L’ha calcolato in 0,02 al km

Questo è il motivo per il quale alcune auto sono impostate per bloccare una parte della batteria a livello software. Quando l’indicatore dice che la batteria è a zero, in realtà ha ancora un residuo di carica. E quando l’indicatore dice che la batteria è al 100%, in realtà è più vicina al 90%, in modo da preservarne la durata. Gabriele, al traguardo dei 160.000 km, ne approfitta per fare anche un calcolo del suo costo chilometrico. Il calcolo tiene conto di tutti gli interventi di manutenzione (un tergicristallo, una batteria di servizio da 12 volt, un ammortizzatore, 5 tagliandi, 4 treni di pneumatici), dell’energia elettrica acquistata, dell’assicurazione. In tutto 3.200,00 euro, ovvero 0,02 Euro/km. Non male. Che cosa si potrebbe rompere in un’auto come questa? A quali imprevisti si potrebbe andare incontro guidandola per altri 160.000 km? In che condizioni sarà la batteria? Non lo sappiamo. Ma vi terremo aggiornati. E aspettiamo i racconti delle vostre esperienze con le vostre auto!