Lusso elettrico: prestazioni e risparmio al top

Lusso elettrico: prestazioni e anche risparmio al top. Non ci credete? Spesso le innovazioni passano per i modelli più costosi, prima della democratizzazione. E’ successo per gli smartphone e forse accadrà per le auto, con il meglio dei due mondi: prestazioni e risparmio. Complice il sistema di tassazione, ma non solo.

Lusso elettrico: facciamo due conti in casa Porsche

La Taycan, il modello 100% elettrico del produttore tedesco di auto sportive, è incredibilmente la Porsche più venduta Come si può spiegare un fatto del genere, quando per i modelli di massa l’elettrico rappresenta ancora un mercato marginale? Se guardiamo al listino, possiamo mettere a confronto la Taycan Turbo con la Panamera Turbo S. Ovvero il modello Porsche benzina che più si avvicina per tipologia, dimensioni e rapporto peso/potenza. E che è quindi probabilmente il modello con il quale il cliente Porsche la metterebbe a confronto prima di effettuare un acquisto. Anche se, lo sappiamo, si rischia di confrontare un po’ le pere con le mele.

Lusso elettrico / Le prestazioni Taycan vs Panamera S

Porsche Taycan Turbo

500 kW di potenza e 850 Nm di coppia per Porsche Taycan Turbo, per uno scatto 0-100 km/h in 3,2 secondi e 260 km/h di velocità massima e 2380 kg di massa a vuoto

0-160 km/h in 6,9 secondi

0-200 km/h in 10,6 secondi

80-120 km/h in 1,9 secondi

Porsche Panamera Turbo S

463 kW di potenza e 820 Nm per Porsche Panamera Turbo S, per uno scatto 0-100 km/h in 3,1 secondi e 315 km/h di velocità massima e 2155 kg di massa a vuoto

0-160 km/h in 7,2 secondi

0-200 km/h in 11,2 secondi

80-120 km/h in 2,1 secondi

Già il listino parla a favore dell’elettrica

Bene, le due auto sono sostanzialmente paragonabili. Modelli di lusso di circa 5 metri di lunghezza, con prestazioni da sportive, ma senza velleità da utilizzo in pista. Guardando ai listini scopriamo però la prima macroscopica e inaspettata differenza: Porsche Panamera Turbo S costa 190.044, mentre Porsche Taycan Turbo costa “solo” 158.829 Euro, quindi ben 31.215,00 Euro in meno. Tralasciamo a questo giro i costi di manutenzione e assicurativi (in entrambi i casi a favore dell’elettrica, ma con differenze trascurabili se paragonate alle altre). E concentriamoci su un aspetto determinante nella scelta: la differente (è un eufemismo) tassazione.

Bollo e superbollo: valgono una Mazda MX-30

La Porsche Taycan Turbo non paga bollo nè superbollo per i primi 5 anni dall’acquisto. Porsche Panamera Turbo S, in un periodo di 5 anni, ad esempio a Milano, paga 8.959,05 euro di bollo e 27.800 euro di superbollo, per un totale di 36.759,05 euro. , Con questi soldi ci potresti acquistare un’auto nuova. Ad esempio una Mazda MX-30, un crossover full electric, al prezzo di listino e senza sconti e incentivi.

Spese per i consumi? Non è l’ago della bilancia, ma…

Panamera Turbo S ha un consumo nel ciclo misto di circa 9,3 km/litro. Taycan Turbo percorre poco più di 4 km per kWh. Con un utilizzo dell’auto per un totale di 12.000 km l’anno, dopo 5 anni, il costo in carburante per Panamera sarebbe di circa 9.500 euro. mentre per Taycan si attesterebbe tra i 2.500 euro e i 4.500 euro, a seconda della tipologia prevalente di ricariche effettuate.

Un altro esempio? Audi E-tron S vs Audi SQ7 TDI

Vi sembra eccessivo il paragone in casa Porsche? Troppo costose le auto di Stoccarda. Possiamo spostarci ad Ingolstadt, sede dell’Audi, altra marca tedesca che naviga nel lusso. Con due modelli simili, uno elettrico e uno no, dai prezzi che ballano attorno ai 100 mila euro.

Audi E-tron S , 370 kW, 0-100 in 5,1 secondi, prezzo di listino: 99.510,00 Euro. Bollo e superbollo per i primi 5 anni: 0,00 Euro

Audi SQ7 TDI, 373 kW, 0-100 in 4,1 secondi, prezzo di listino: 105.470,00 Euro. Bollo e superbollo per i primi 5 anni: 26.017,55 Euro

SECONDO NOI. Certamente qualcuno potrà obiettare che, per lo meno nel caso di Porsche, tra le due auto ci siano differenze sostanziali di abitabilità e di peso. E che questo (il peso) abbia un impatto negativo sulla dinamica di guida, specialmente se sportiva. Probabilmente è così. Ma l’acquirente tipo di Taycan l’auto non la porta in pista e per lui si tratta di un ottimo “compromesso”. Tenuto conto del risparmio (ammesso che gli interessi) e delle prestazioni in gioco.