Perdite in ricarica: è più efficiente il carichino o la wall box?

Abbiamo scritto più volte di efficienza della ricarica, ben sapendo che parte dell’energia prelevata dalla rete viene dissipata durante il trasferimento alla batteria. E in genere l’efficienza diminuisce al diminuire della potenza di alimentazione. Roberto ci chiede però se sia più efficiente una ricarica domestica attraverso il cosiddetto “carichino” in dotazione a ogni auto elettrica oppure attraverso un impianto dedicato come una wall box. Risponde come sempre Alberto Stecca, co fondatore e Ceo di Silla Industries. Le domande vanno inviate alla mail info@vaielettrico.it.

“Buongiorno,

Mi chiamo Roberto e leggo con interesse le risposte che fornite ai nostri quesiti.

Vorrei porvene uno riguardo le wall box e gli EVSE (impropriamente chiamati

carichini) forniti dalle case automobilistiche agli EV per le ricariche domestiche.

A parte la potenza di ricarica, ha un rendimento più alto la wall box oppure l’EVSE?

Nel senso, chi spreca minor energia per la ricarica dell’auto elettrica?

Grazie e buon lavoro.„

La dispersione di una Wall Box è circa la metà

Risposta – Le forme di ricarica domestica più comuni sono la colonnina o wall box e il carichino, normalmente in dotazione con l’auto.

Questi sono due dispositivi molto diversi tra loro. A dimostrarlo non sono solo le caratteristiche (la colonnina è un dispositivo smart e multifunzione, mentre il carichino è un semplice alimentatore alle cui estremità vi sono un connettore di tipo 2 e una spina elettrica), ma anche le misurazioni del livello di efficienza della ricarica.

Ecco i dati dell’Automobil Club tedesco

In test recenti effettuati da ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, il più grande club automobilistico d’Europa con sede a Monaco di Baviera) la percentuale di perdita di carica alla presa domestica (quindi col carichino) va dal 10 al 30%, mentre la perdita di carica con una wall box raggiunge al massimo il 9,7% caricando ad 11kW, con valori medi tra il 5% ed il 10%.

La ricarica con la colonnina è preferibile perché tiene sotto controllo la dissipazione di energia ed è quindi più conveniente nel lungo periodo, oltre che più sicura sia per l’auto che per l’utilizzatore.

