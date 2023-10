Al volante di Zeekr X: lusso, prestazioni e prezzi in formato compact

Alla scoperta di Zeekr X, Suv compatto urbano di lusso dal prezzo abbordabile (44.490 euro, full optional) e dalle prestazioni folgoranti. Debutterà in novembre sui mercati del Nord Europa, ma arriverà anche in Italia. Con calma: a fine 2024 o inizio 2025.

Zeekr X: un nome, un programma

Nel nome Zeekr è racchiusa tutta la filosofia di un brand che la capogruppo cinese Geely ha voluto focalizzare sulla «mobilità elettrificata avanzata e intelligente». Deriva infatti dalla crasi tra due caratteri cinesi, Zi e Kurt, che indicano il classico fanatico della tecnologia, quello che sa sempre qual è il telefono più cool o quale è la prossima tendenza. E le due inziali KR sono anche il simbolo dell’elemento 36 della tavola periodica il Kripton, un minerale passivo, che cambia colore e sembra preder vita a contatto di una fonte di energia.

Tutto questo ce lo spiega Spiros Fotinos, origine greca, adolescenza e studi negli Usa, e oggi al vertice di Zeekr Europe. Il quartier generale è in Svezia, a Goteborg e Stoccolma, dove Geely ha raccolto un team multinazionale di 1.200 specialisti di 31 diverse nazionalità, per vestire di stile e intelligenza occidentali la piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA) per auto elettriche, progettata da Geely Holding per tutte le Bev del gruppo. I marchi, ricordiamolo, sono Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus e appunto Zeekr.

Due versioni, con uno o due motori

Su quella piattaforma è già nata Zeekr 001, ammiraglia da 1.000 km di autonomia presentata ai lettori di Vaielettrico da Paolo Mariano. E arriva ora Zeekr K.

Prima di raccontarvi le nostre impressioni di guida, diamo uno sguardo alle caratteristiche tecniche. E’ proposta in due versioni, una base RWD con trazione posteriore, e la Privilege AWD con due motori e trazione integrale.

Sono entrambe dotate di batteria preriscaldate agli ioni di litio da 69 kWh, chimica NCM di CATL, per un’autonomia fino a 445 km WLTP nel modello a lungo raggio con motore singolo, con cosumi nel ciclo combinato di 16,5-17,5 kWh/100 km. Poste sul pianale, sono garantite 8 anni e 200.000 km.

Per la Pivilege parliamo di una potenza da 315 kW (428 CV) e 543 Nm di coppia istantanea, che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Tre le modalità di guida, standard, eco e sport.

La scelta controccorrente: ricarica in AC a 22 kW

La ricarica rapida in DC arriva fino a 150 kW (30 minuti da 0 a 80%), ma è molto interessante il caricatore on board in AC che arriva a 22 kW, caratteristica rara nelle BEV di classe superiore, e consente la ricarica completa in 4 ore.

Contenute le dimensioni (4.432 mm, un’altezza di 1.566 mm e un passo di 2.750 mm) in funzione del traffico urbano, ma gli interni sono spaziosi per tutti e 5 i passeggeri. Che nella versione Privilege hanno sedili riscaldati, con massaggio e ventilazione per il guidatore, e doppio clima a pompa di calore.

Gli interni vegani e l’ossessione per l’aerodinamica

Tutti i rivestimenti interno sono “vegani“: niente pelle bensì un più sostenibile tessuto PU morbido al tatto.

Grande è stata l’attenzione alla progettazione aerodinamica (Cd di 0,28), che arriva perfino a rimuovere le cornici degli specchietti retrovisori esterni e dei finestrini. Comodissime le maniglie a filo con la carrozzeria con le portiere chiuse, ma che rientrano, una volta sbloccate, per facilitare la presa in apertura.

Sul montante lato guidatore un piccolo display dà le informazioni base (chiusura, spegnimento, stato di carica) al momento di abbandonare l’auto.

Zeekr X fa il pieno di digitale

Col supporto della capacità di elaborazione del chip Qualcomm 8155 connettività in 5G, software di bordo interamente sviluppato in casa Zeekr e infotainment sono al livello di un’ ammiraglia. Si va dal sistema audio surround Yamaha con 13 altoparlanti al sistema Life Detection, progettato per proteggere i bambini o gli animali domestici lasciati per errore all’interno. Dalla modalità “sentinel” agli aggiornamenti continui on air fino a una perfetta assistenza vocale.

Il quadro strumenti HD da 8,8 pollici e il touchscreen HD “flottante” da 14,6 pollici sono abbinati a un display head-up in realtà aumentata da 24,3 pollici (AR-HUD). Di serie su tutti i modelli, l’AR-HUD può proiettare grafica sul parabrezza

Sulla ZEEKR X è disponibile una suite di 19 sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control, Highway Assist, Front and Rear Collision Mitigation Support, Lane Keep Assist, Evasive Maneuver Assist, Front and Rear Cross Cross. Avviso traffico e avviso porta aperta.

Ed eccoci al volante della piccola fuoriserie

Una fuoriserie in miniatura. Potremmo definirla così questa Zeekr X che abbiamo testato in due percorsi rispettivamente di 110 e 95 km. Siamo nella campagna svedese, una trentina di km a nord di Stoccolma, fra colline, fattorie, foreste e… autovelox. Sia sulle autostrade a sei corsie che si intrecciano nelle vallate (dove nessuno, però, supera i 110 km/h), sia nei viottoli di campagna che serpeggiano tra una e l’altra.

Per di più il traffico è soprendentemente intenso (metà delle auto che ci circondano sono a batteria) e non possiamo “spingere”sull’acceleratore per più di 10 km in tutto. Ma tanto basta per cogliere il meglio della Zeekr X nella versione Privilege dual motor a trazione integrale che ci è stata affidata. Ovviamente l’accelerazione, che in modalità Sport ti strappa il volante di mano.

Due in una, dallo sport al comfort

Ma non solo. Una frenata potente e pastosa ci consente di balzare da una curva all’altra come se fossimo in un videogame. E in curva il baricentro basso, lo sterzo preciso e un perfetto bilanciamento dei pesi ci danno l’impressione di non raggiungere mai il limite ultimo. Quando lo sfioriamo, però, entra in gioco il controllo di trazione che ci riporta immediatamente in assetto.

Nel rimanente percorso – la gran parte del nostro test – possiamo apprezzare l’altra metà dei pregi di questa fuoriserie in miniatura: comfort, silenzio, piacevolezza di ogni contatto con le superfici interne, accuratezza costruttiva.

La iper dotazione di features digitali la percepiamo soltanto: troppo abbondante e variegata per godercela facendo lo slalom tra autovelox, strettoie e dossi. A proposito di dossi: basta superarli a più di 40 kmh per avvertire una taratura un pò troppo soft degli ammortizzatori. Buona per l’andatura in città, meno per una guida extraurbana, più sportiva. In Zeekr ci dicono che sarà rivista per il mercato europeo.

Debutto in Nord Europa. L’Italia dal 2025

Le vetture che stiamo testando, infatti, provengono da uno stock in pre serie. Quelle che saranno in vendita da novembre (solo in Svezia, Norvegia, Danimarca e Germania) sono ora in navigazione a sud del Canale di Suez. Altri cargo riforniranno Francia e UK dall’anno prossimo, mentre Italia, Spagna, Grecia e Portogallo dovranno attedere l’inizio 2025.

Il navigatore made in Zeekr? Spettacolare ma…

Il software di bordo, però, due cose ce le ha dette. Il navigatore, sviluppato in casa, è spettacolare ma impreciso. O meglio, non perfettamente sincronizzato con la vettura. Il risultato? Svolte e incroci ti arrivano addosso quando dallo schermo sembrano ancora lontani. Quando ci è successo, per due volte, in altrettanti svincoli autostradali l’abbiamo pagata cara: uscita mancata e una sessantina di km non previsti in più.

Cara Zeekr X, ma quanto consumi

Il software di bordo ci ha detto anche che i consumi non sono propriamente parchi. Nella foto qui sopra ne vediamo il tracciato in un tratto quasi esclusivamente autostradale, in modalità Eco, a 110 km/h. Temperatura esterna di 21 gradi, nessun passeggero a bordo. Quasi sempre oltre i 20 kWh/100 km.

Nel test precedente, alla mattina, le cose non sono andate molto meglio benchè i 110 km percorsi fossero in gran parte extraurbani. Stessa temperatura, 21 gradi, un passeggero, climatizzazione accesa, modalità di guida prevalente Sport, una decina di km “tirati” a dovere, ma con media totale di 49 km/h. Il consumo totale è stato di 22,4 kWh (21,7 per la trazione e 0,7 per climatizzazione e alimentazione dei sistemi di bordo. Ci saremmo aspettati qualcosa di meglio.

Tirando le somme: Zeekr X è una vettura potenzialmente spettacolare. Filosofia progettuale, soluzioni stilistiche e aerodinamiche, tecnologia, materiali e accuratezza delle finiture, il tutto ai prezzi di una “media” (44.490 euro la RWD e 49.490 la Privilege), sono la forza di un brand che si affaccia all’Europa con le carte in regola per sfondare.

Diciamo “potenzialmente” perchè, come abbiamo visto, non tutto è perfetto. Ma l’auto è stata sviluppata in un paio d’anni e possiamo definire quello che non ci ha convinto “peccati di gioventù“. Quando la Zeekr X arriverà in Italia, saranno già stati corretti.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–