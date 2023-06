L’auto elettrica costa troppo. Ma è proprio vero?

L’auto elettrica costa troppo per una famiglia media che può permettersi una sola auto, possibilmente una utilitaria da usare anche fuori città. Ma siamo sicuri che sia proprio vero? Facciamo due conti. Inviate i vostri messaggi a info@vaielettrico.it

Le piccole da famiglia costano il doppio

“Premesso che non ho nulla contro l’elettrico, la mia contrarietà è per l’elevato costo delle auto, e non parlo di chi si può permettere una Tesla o similari, ma anche le piccole costano il doppio se non di più per una utilitaria utile solo per le città o poco più! Parlo a nome degli automobilisti che si possono permettere una sola vettura economica. Grazie e vi prego continuate a parlare come sapete fare, vi leggo sempre anche se a volte non condivido il vostro punto di vista„. Aldo

Allora facciamo due conti sulla mia MG4

Risponde Massimo Degli Esposti- Caro Aldo, ripetiamo spesso anche noi che l’ auto elettrica costa ancora troppo, soprattutto nei segmenti A e B (e C nel caso di un’auto da famiglia) che in Italia sono i più diffusi. Però le cose stanno velocemente cambiando e oggi automobilisti non particolarmente benestanti trovano già qualcosa alla loro portata anche tra i modellli “non solo da città”, come osserva lei.

Per farla breve le faccio un esempio: il mio. In marzo ho acquistato una MG4 Standard con batteria FLP da 51 kWh, che mi è stata consegnata esattamente due mesi fa. Per dimensioni può essere considerata un segmento C.

Ha un’autonomia dichiarata WLTP di 350 km, confermata dai test della stampa specializzata (noi compresi), 5 posti, un buon bagagliaio, spartana nelle finiture e negli interni, ma dignitosa. Garanzia totale di 7 anni e 150 mila km. Prezzo di listino 31.103 euro, che diventano 28.660 con lo sconto standard del concessionario. Non ho fruito dell’incentivo rottamazione da 5.000 euro, perchè la mia vecchia auto Euro 5, pur con 10 anni d’età, non era ancora un catorcio e mi è stata valutata 4.000 euro. Ho beneficiato quindi dell’incentivo base per auto elettriche (3.000 euro) e il prezzo è sceso a 21.660 euro.

La pagherò 26.472 euro in quattro anni

Con un anticipo di 8.000 euro e 48 rate da 189 euro al mese la terrò 4 anni e alla fine potrò riscattarla con 9.400 euro, oppure riconsegnarla e basta. In totale mi sarà costata 26.472 euro.

In realtà quei 189 euro di rata mensile li recupererò in parte risparmiando su carburante, bollo, assicurazione e manutenzione. Non pago il bollo che sulla mia vecchia termica, in Emilia-Romagna, era di 166,8 euro; l’assicurazione annuale costa 118 euro in meno; non so ancora quanto costeranno i tagliandi, ma il primo è programmato a 25 mila km e se sarà in linea con le altre auto elettriche dovrebbe costare meno di 100 euro.

Ho percorso finora 3.587 km, consumando 497 kWh, per un costo totale 219 euro. Al momento non ho ancora la possibilità di ricaricare nel garage condominiale, dove avrei speso circa 0,24 euro al kWh con un banale contratto per uso domestico a 4,5 kW di potenza. Perciò ho sempre dovuto ricorrere alle colonnine pubbliche. Ho sottoscritto finora due abbonamenti mensili flat con Enel X Way (il primo da 99 euro per 320 kWh, il secondo da 69 euro e 160 kWh) e due con Be Charge entrambi da 20 euro per 50 kWh ciascuno). Nel secondo, rinnovato il 26 maggio, ho ancora una disponibilità di 11,8 kWh che mi consentiranno di percorrere altri 70-80 km: altri 272 km di autonomia li ho ancora in batteria, come si vede dalla foto qui sotto, scattata ieri.

Ma ogni mese avrò risparmiato circa 100 euro

Principali dati di consumo e stato della batteria dall’ultima ricarica al 6 giugno; l’ultima ricarica risale a sabato 3 giugno.Nel giochino degli abbonamenti è necessario prevedere una certa flessibilità (capienze e scadenze diverse per non restare a secco prima del tempo o arrivare a fine periodo con rimanenze, che vanno sprecate). In un’ occasione sono stato costretto a ricorrere alla tariffa a consumo di Elel X Way e 18 kWh mi sono costati 15 euro.

Facendo una media, il mio costo unitatio è stato di 0,44 euro/kWh. Il consumo è stato di 13,8 kWh/100 km, percorrendo principalmente strade urbane o extraurbane e solo brevi tratti autostradali. Con la mia vecchia auto, su un percorso analogo, avrei consumato almeno 5,5 litri di gasolio per 100 km (18 km/litro). Calcolando una media di 1,7 euro al litro, avrei speso 338 euro, contro 219 con MG4.

Proviamo quindi a fare un raffronto mese su mese. Ho speso 59,8 euro al mese in meno di alimentazione; 10 in meno di assicurazione e 14 in meno di bollo. In totale ho risparmiato 83 euro, che posso virtualmente detrarre dalla rata mensile del finanziamento, riducendola così da 189 a 105 euro. Vedremo quanto risparmierò ancora di tagliandi e manutenzione, ma penso che saranno circa 200 euro. Spalmati nell’arco di 12 mesi porteranno la mia rata mensile virtuale abbondantemente sotto i 100 euro.

Guarda anche il test di Poalo Mariano

Conclusione: una transizione a costo zero

Dunque: è vero che l’auto elettrica costa ancora troppo ed è fuori portata per una famigli non benestante? Rispondo che non è semore vero. Infatti, riassumendo: scadenza del mio piano di finanziamento, fra 4 anni, avrò pagato, riscatto compreso, 26.472 euro. Le auto termiche più economiche, in questo segmento, costano di listino fra 20 e 24 mila euro. Le premium, come Golf e Audi A3 fra 26 e 31 mila euro. Mettiamoci sconti vari e possiamo dire che la MG4 è costata qualche migliaio di euro in più di una equivalente termica all’acquisto.

Considerando però i minori costi di utilizzo, che saranno di 4.500-5.000 euro nell’arco dei 4 anni, e altrettanti, se non di più, nei quattro anni successivi, stimo di aver compiuto la mia personale transizione dal termico all’elettrico a costo zero, se non addirittura risparmiando.

