Zeekr 001, verso i 1.000 km di autonomia

Zeekr 001, l’elettrica a cinese che (per ora solo in patria) arriva a 1.000 km di autonomia. Nel nuovo VIDEO Paolo Mariano l’ha provata a Göteborg, in Svezia.

Zeekr 001: prezzi da 60 mila euro, fascia premium

Due dati per cominciare. La Zeeker 001 è un’auto di circa 5 m. di lunghezza, con un passo di 3 m. Questi elementi la rendono un’auto che vuole posizionarsi nella fascia premium (segmento D-E), ma con un prezzo sul mercato europeo a partire dai 60.000 euro. Molto competitivo per un’auto di questa categoria. Il powertrain ha un potenza di 200 kW (268 Cv) nella versione con trazione posteriore e di ben 400 kW (536 Cv) nella versione con trazione integrale. Nel primo caso l’autonomia è di 620 km, nel secondo caso (a causa del maggior peso) è di 580 km. L’aerodinamica è particolarmente curata, con 0.23 il CX. Paolo ha incontrato a Göteborg il team di ricerca e sviluppo, un team di ingegneri altamente specializzati. Un gruppo che ha lavorato non solo sulla parte tecnica, ma anche sul come rendere l’auto più fruibile per il cliente finale attraverso il software.

Si parte: auto sofisticata, solo che in alcuni dettagli…

Finalmente a bordo della 001: si nota subito l’attenta ricerca di design per andare incontro ai gusti dei clienti europei. Scelte stilistiche che puntano a rendere l’auto elegante e sofisticata. In alcune piccole soluzioni tecniche, però (come nella scelta dei materiali) “un pochino ci si perde”, fa notare Paolo. I particolari della maniglia e del profilo Copper, che sembrerebbero in metallo, in realtà non lo sono. Da passeggero l’atmosfera si percepisce come ovattata. Le sospensioni assorbono bene, la silenziosità è altissima (sia quella derivante dall’aerodinamica che quella legata all’utilizzo di materiali che vanno ad insonorizzare l’auto). Silenziosità legata probabilmente anche al corretto isolamento acustico nella parte frontale e nelle parti laterali, tramite parabrezza e vetri.

La prima elettrica a superare quota mille nel range

Quest’auto è stata presentata come la prima elettrica a superare i 1.000 km di autonomia (nella versione con batteria da 140 kWh). Una serie limitata destinata al momento solo al mercato cinese. Paolo è a bordo della versione con batteria da 100 kWh, che permette comunque di vedere sul tachimetro un numero superiore ai 500 km di range. Il sistema di navigazione ricorda molto quello di Tesla. C’è da capire se è anche simile dal punto di vista della gestione della logica di funzionamento. L’auto su cui si trova Paolo è una pre- produzione, molte cose non sono definitive. Quindi per dare un vero giudizio al riguardo bisogna aspettare di guidare una Zeekr 001 in Italia. L’auto è già in arrivo su alcuni mercati europei, ma lo sbarco in Italia è previsto più avanti.

Frenata rigenerativa e one pedal? Si può migliorare…

Paolo si sposta dal lato del guidatore. Le modalità di guida sono comfort, eco e sport, le classiche che troviamo in tutte le auto. Nella modalità sport l’erogazione è sempre molto controllata e ben si addice ad un’auto che comunque ha nelle sue priorità più il comfort che la sportività. Esistono anche delle impostazioni che riguardano il recupero dell’energia in frenata, con la possibilità di gestire l’auto one pedal con il solo pedale dell’acceleratore. La rigenerazione si può impostare su due livelli: medio e alto, entrambi non particolarmente invasivi. Esiste un interruttore per attivare e disattivate la one pedal drive, ovvero la possibilità di guidare con il pedale dell’acceleratore. Considerando le potenze in gioco, quel che Paolo si aspettava era un intervento più incisivo della frenata rigenerativa. Anche quando viene impostato al massimo livello e si attiva la one pedal drive, quando viene rilasciato l’acceleratore, nella prima fase l’auto continua a veleggiare. E solo dopo rallenta. Ovviamente si tratta di impostazioni sulla quale si potrà intervenire anche con aggiornamenti futuri, a seconda della risposta del pubblico.

Zeekr 001: consumo (a velocità contenute) di 16,4 kWh/100 km

Dopo due ore e mezza di viaggio e 112 km percorsi, termina il viaggio a bordo della Zeekr 001. Un primo test in attesa di prove più significative, con il modello che arriverà quanto prima in Italia. Ricordiamo che in Svezia le velocità sono tendenzialmente più basse di quelle nostrane. I limiti sono sempre tra i 50 km/h e i 70 km/h. Il consumo registrato è di 16,4 kWh/100 km. Questo proiettato sulla capacità della batteria di 100 kWh significa poter addirittura superare i 600 km di autonomia. Ovviamente l’autonomia è diversa se pensiamo di guidare quest’auto sulle nostre autostrade ai 130. Si tratta comunque di un’auto molto interessante, che conferma quanto possa essere aggressiva l’offerta cinese nell’elettrico. Anche con macchine premium, ma sempre con prezzi competitivi.