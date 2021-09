Agosto elettrico 2021: le vendite tengono, ma settembre…

Agosto elettrico 2021: causa ferie, le vendite si fermano a 3.247 veicoli a batterie, non male. Ma settembre, senza bonus statale, si preannuncia nero.

Agosto elettrico 2021: comanda la 500, poi la e-Up

Agosto da sempre è un mese interlocutorio nelle vendite di vetture. E non stupisce che ci si sia fermati a poco più di 3 mila elettriche vendute, con la Fiat 500 sempre leader e la Volkswagen e-Up, di nuovo in consegna, in seconda posizione. La quota di mercato è comunque al 5%, il che significa che ormai su 20 auto che si vendono in Italia una è elettrica. Meglio di niente. Quel che preoccupa, e parecchio, è l’ultima parte dell’anno: i fondi a sostegno dell’eco-bonus sono esauriti e se il governo non ci metterà altri soldi il mercato EV è destinato a piantarsi. Con situazioni surreali, tipo potenziali acquirenti che avevano già una prenotazione in mano. E non possono più concludere l’ordine per l’improvviso (e comprensibile) defilarsi dei venditori. Stiamo parlando di incentivi che possono arrivare a 10 mila euro, decisivi per indurre a ripiegare su un’auto tradizionale. Peccato…

Boom delle ibride: ormai un terzo delle vendite

L’aria resta comunque pesante per tutto il mercato dell’auto: agosto segna un nuovo crollo, con appena 64.689 immatricolazioni. Il calo, segnala l’Unrae (qui l’analisi completa) è del 27,3% rispetto al 2020. Nei primi 8 mesi del 2021 si sono perse 260.000 unità vendute (con 1.060.182 autovetture complessive). Il calo è del 20% sul 2019 (il 2020, in piena era-Covid, non viene preso in considerazione). Dal punto di vista delle alimentazioni, benzina e diesel perdono circa la metà dei volumi, con la prima che scende a rappresentare 1/4 delle immatricolazioni del mese. Mentre il diesel si ferma al 21,5%. Il Gpl cresce sfiorando il 10% delle vendite, stabile il metano al 2,3%. In fortissima crescita le elettrificate: un’auto su tre tra quelle immatricolate in agosto è ibrida (31,7% di quota), con le full hybrid all’l’8% e lemild hybrid al 23,6%. Le ibride plug-in (PHEV) coprono il 4,9% delle immatricolazioni, leggermente meno delle elettriche pure (BEV), come si diceva al 5% di quota.