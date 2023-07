A che pendenze si “brucia” un motore elettrico?

Grazie alla massima coppia disponibile già da zero giri, i veicoli elettrici consentono partenze fluide e agevoli anche in salite con pendenze molto impegnative, fa notare Fabio, che però si chiede se il motore elettrico possa andare in tilt per l’eccessivo sforzo. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

Una goduria le partenze in salita, ma…

“P “P va in tilt , il più delle volte per bruciamento della frizione, od altro guasto meccanico. remessa: come ben noto, con tutte le auto termiche, ben prima di arrivare al “ribaltamento” (!!!), la meccanica se eccessivamente sollecitata dalla pendenza, il più delle volte per, od altro guasto meccanico.

In ogni caso la coppia disponibile ai bassi giri rende spesso “impossibile” aggredire salite di una certa pendenza, ripeto ben prima di “ribaltare” la vettura.

Per evitare di guastare in tal modo la meccanica è talvolta disponibile dai produttori un limite massimo di pendenza superabile. Ma in ogni caso, per chi guida, è auto-evidente che l’auto “non ce la faccia”, a volte rimanendo “piantati” in salita e con necessità di rinunciare, avviando pericolosissime retromarce.

Con l’auto elettrica tutto ciò, “magicamente”… scompare, o almeno così sembra, grazie alla coppia e all’assenza di frizione.

Si può arrivare al limite di ribaltamento?

Quindi: evviva l’elettrico anche per questo aspetto, ma… ripeto la domanda tecnica: sino a che punto?

Veramente si può pensare di spingere una vettura elettrica al limite del “ribaltamento”?? Cosa questa che credo essere peraltro impossibile: parlando di marcia in avanti, interverrebbe ben prima la perdita di adesione dei pneumatici!!

Oppure esiste un limite meccanico anche per le auto elettriche, ma con un rischio di “bruciare” il motore per lo sforzo? Se sì, qual è??

Vi suggerisco sia di evidenziare questo vantaggio sia di chiarirvi il tema e, se possibile, di pubblicare una risposta „ . Filippo

Sulle strate pubbliche pendenze massime del 20%

Risposta- Facciamo una premessa anche noi: sulle strade pubbliche aperte al traffico la pendenza massima non può superare il 20%, questo per legge. Può capitare che si arrivi al 25-30% in rampe o piccoli tratti di strade private. Quindi, escludendo i veicoli fuoristrada a batteria (alcuni già in vendita, altri in arrivo nei prossimi anni), tutte le auto elettriche sul mercato si dovranno misurare con pendenze massime mai superiori al 30%, abbondantemente al di sotto del limite di ribaltamento.

Ecco come funzionano i test di omologazione

Ciò detto tutti i motori elettrici, in fase di omologazione, sono testati per superare queste pendenze senza alcun problema, anche a pieno carico. I test previsti sono di tre tipi.

Uno riguarda l’erogazione della potenza di picco in accelerazione, quindi la resistenza all’erogazione della massima potenza disponibile per tempi molto brevi (da 30 secondi a 2 minuti al massimo). Il secondo riguarda l’erogazione della potenza continua necessaria al mantenimento della velocità per periodi di tempo illimitati (da 30 a 60 minuti durante i test di omologazione). Un terzo prevede cicli di utilizzo della potenza di picco e continua in sequenze predefinite.

Temperature mai al limite, grazie all’elettronica

In tutti e tre le tipologia di test il motore elettrico deve dimostrare di non raggiungere mai temperature limite in nessuno dei suoi componenti, definiti hotspot (solitamente è l’avvolgimento il punto più critico).

A differenza delle vetture termiche che possono essere utilizzate in modo improprio con sfrizionamenti e cambi di marcia anticipati o ritardati potenzialmente pericolosi per gli organi meccanici, i motori elettrici sono gestiti dall’elettronica che regola automaticamente il rapporto coppia potenza per ottenere le massime prestazioni con il minimo di stress. La stessa elettronica attuerà un derating della potenza alle ruote se il motore dovesse arrivare in prossimità di temperature interne critiche.

In conclusione, anche alle massime pendenze non esiste il rischio di “bruciare” il motore elettrico di un veicolo in commercio.

