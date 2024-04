Earth Day, al Corriere hanno un Piano B

Oggi era l’Earth Day, il Giorno della Terra. Giorno in cui l’Onu ha rilanciato l’allarme ambientale con un messaggio del Segretario Generale Antonio Guterres che comincia così: “L’umanità si sta comportando come un figlio delinquente di Madre Terra“. Ma al Corriere hanno un Piano B

Ognuno l’ha celebrato come meglio credeva. L’ha fatto anche il Corriere della Sera pubblicando due interventi. Il primo dell’ex direttore Ferruccio De Bortoli in apertura del settimanale L’Economia; il titolo è: “La transizione bloccata- I prezzi record della benzina“. Il secondo dell’editorialista tuttofare Federico Rampini che titola la sua rubrica OrienteOccidente “Auto elettriche, chip, energia: tre focolai di crisi future“.

La transizione secondo De Bortoli: più raffinerie di benzina

Nessuno dei due arriva a negare che qualcosa si dovrà pur fare. Nè che la transizione energetica sia inevitabile. Ci mancherebbe, proprio nel giorno dell’Earth Day

Per entrambi, però, va fatta in un altro modo. Quale? Per De Bortoli, bloccando la dismissione delle raffinerie e riprendendo a lavorare petrolio a tutto spiano. Altrimenti la benzina dovremo importarla e ci costerà un occhio della testa. Dunque, basta «con le ipocrisie». «Non bastano i buoni propositi. Nonostante i massicci impegni sulle fonti rinnovabili non abbiamo mai consumato così tanti fossili come negli ultimi tempi. In Italia il petrolio è tornato ad essere, nel 2023, la principale fonte di energia, superando il gas. Per non parlare del carbone».

Ma il rapporto ENEA sui consumi energetici italiani 2023 non dice questo. Dice che “i consumi italiani di energia primaria del 2023 sono stimati pari a circa 157 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), in riduzione del 2,5% rispetto al 2022, minimo dal 1987 (con l’eccezione del 2020), circa 10 Mtep in meno rispetto alla media degli ultimi 10 anni (-6%)“.

E spiega che “in termini di fonti il calo dei consumi di energia primaria è la risultante di contrazioni del gas naturale (-5,6 Mtep), carbone (-2,2 Mtep) e petrolio (-1 Mtep), compensate solo parzialmente dalla maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili (+3,3 Mtep) e da maggiori importazioni di elettricità (+1,8 Mtep)” .

Qui due grafici di sintesi:

Quindi la risposta alla domanda che si pone in chiusura De Bortoli («Pagheremo cara la benzina raffinata da altri?») è sì, ma solo se continueremo a viaggiare con auto a benzina. In altre parole pagheremo cara la transizione…se non la faremo.

Rampini: addio ban 2035 “elezioni aiutando” (in Europa e Usa)

Del resto, e qui De Bortoli si allinea con Rampini, un mondo alimentato da energia pulita è un sogno irrealizzabile. Un’ ipocrisia, un vezzo ideologico sul punto di essere smascherato e stroncato. «Un rallentamento del passaggio alle energie verdi è ritenuto probabile, se non sicuro — scrive de Bortoli —. Basti pensare al Green Deal europeo rimasto praticamente orfano. Nessuna grande forza politica lo rivendica in campagna elettorale per paura di perdere consensi. Negli Stati Uniti la tendenza è simile».

Rampini addirittura se ne compiace: «Elezioni aiutando, l’obbligo di abbandonare i motori a combustione entro il 2035 sarà soggetto a revisioni sulle due sponde dell’Atlantico». Infatti per Rampini l’auto elettrica «è già al tramonto» (leggi qui i dati di vendite 2023: +35% nel mondo). E le ragioni «sono note: dall’inefficienza ai costi, all’impatto ambientale vero». Non ci dilunghiamo oltre sulle auto, avendo già replicato qui, in Vaielettrico risponde.

Un po’ di realismo: idrogeno, cattura della CO2, raggi solari schermati

Cosa resta della transizione nel Corriere-pensiero? Oltre alle raffinerie di benzina, per De Bortoli i biocarburanti e il nucleare (di nuova generazione precisa). Le auto ibride, l’idrogeno verde per auto e camion, la «tecnologia di cattura del carbone» (sarebbe il carbonio, ma tant’è) la «schermatura contro i raggi solari» secondo Rampini.

Insomma un mix di soluzioni realistiche, semplici e a portata di mano; chissà perché ancora confinate nei laboratori e in pochi impianti sperimentali. Ma Rampini ha la risposta: sono bloccate «dall’ostilità degli ambientalisti radicali (le odiano perché loro sono pregiudizialmente contrari a tutto ciò che può salvare lo sviluppo economico)».

E finiamola dunque con i sogni impossibili. Come le auto elettriche, che pure già circolano a milioni nel mondo (14,2 milioni vendute solo l’anno scorso).

O l’energia dal sole, dal vento e dall’acqua che già hanno consentito a Paesi come Spagna, Portogallo, Austria, Norvegia di affrancarsi dagli idrocarburi all’80-90%. Per Rampini «il mondo dell’energia sembra sul punto di imboccare strade molto diverse da quel Paradiso eolico-solare di cui si vagheggiava pochi anni fa».

Auto elettriche e Paradisi eolico-solari? Poveri illusi

Eppure il rapporto di IEA (International Energy Agency) Renewables 2023 ci dice che nel 2023, l’energia rinnovabile ha raggiunto quasi 510 GW nel mondo, con un aumento del 50% rispetto all’anno precedente. Sarebbe questa la transizione bloccata di De Bortoli?

E ha letto, l’ex direttore di Corriere e Sole 24 ore, il documento conclusivo della COP 28 di Dubai, che lui definisce “un semi-flop“, mentre tutti l’hanno salutato come “storico”? Impegna i 198 Paesi aderenti all’Onu, Italia e produttori di petrolio compresi, a “uscire gradualmente dai combustibili fossili”, fino ad ottenere net zero nel 2050.

Gli strumenti sono le “energie rinnovabili” da triplicare entro il 2030 e l’”efficienza energetica“, da raddoppiare per la stessa data.

Elettrificazione e batterie sono le “tecnologie abilitanti per la transizione”, poichè “sono diventate sempre più disponibili e meno costose”. Il nucleare viene menzionato per la prima volta, ma come “marginale e secondario”. La cattura del carbonio è definita una “tecnologia ancora non matura”, da riservare semmai ai settori difficili da abbattere. In altre parole, una piano B per la transizione energetica non c’è.

