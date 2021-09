Zodiac, prende vita la nuova gamma con eOPEN, spinta dai fuoribordo Torqeedo. Arriva dopo l’eJET (leggi qui), con due modelli che saranno presentati al salone nautico di Cannes (7-12 settembre).

Pochi i dettagli forniti finora, in attesa della conferenza stampa in presenza che si terrà durante l’evento francese. Vediamo le prime informazioni rilasciate dalle due aziende: “Agili e compatte, queste barche sono facili da guidare, facili da riporre, facili da rimorchiare. Hanno da 4 a 6 posti, a seconda delle dimensioni, e due armadietti, sempre a seconda delle dimensioni, dove i proprietari possono riporre i propri effetti personali“.

Zodiac: motori Torqeedo, da due a dieci kW

Per quanto riguarda il sistema di propulsione dall’azienda ci hanno risposto che saranno equipaggiati con la linea dei motori Torqeedo. Insomma c’è ampia possibilità di scelta e di opzioni. La casa tedesca offre, infatti, nella linea Cruise diverse potenze: da 2 a 10 kW, da 3150 a 9800 euro. Nella configurazione ottimale si assicurano queste prestazioni: “Con 50 minuti di autonomia ad una velocità di circa 12 nodi, la navigazione è vivace e molto piacevole a velocità media“. Sicuramente non è possibile affrontare lunghe crociere ad alta velocità, ma l’autonomia si allunga di alcune ore a quelle basse. Al Salone di Cannes saranno esposti i modelli 3.1 e 3.4, disponibili con diverse opzioni (a seconda delle dimensioni): pavimento in EVA (molto morbido e anti trauma), scaletta posteriore, rete portaoggetti, kit di sollevamento, sistema audio Fusion. Insomma c’è ampia opportunità di personalizzazione. Si prestano come tender di barche da crociera, per assistenza durante regate veliche o per attraversare aree marine protette.

La sinergia tra Zodiac e Torqeedo

Immancabili le dichiarazioni dei manager, a iniziare da Fanny Revert-Ciavattini, responsabile marketing di prodotto per Zodiac: “Nessuna manutenzione, nessun rumore, meno inquinamento, guida semplice e reattivo a un prezzo accessibile. La mobilità elettrica sta guadagnando terreno intorno a noi e, in qualità di leader di mercato nei gommoni, non potevamo permetterci di mancare! Torqeedo era il partner ideale per sviluppare questi nuovi prodotti“. Parole simili quelle di Michael Rummel, amministratore delegato di Torqeedo. Aspettiamo il Salone per capire quanto sia accessibile il prezzo di eOpen.

